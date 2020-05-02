В субботу, 2 мая, стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената страны Дариги Назарбаевой. Кто на самом деле принял это решение и с какой целью, изданию Украина.ру объяснил казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Токаев прекратил полномочия спикера Сената Дариги Назарбаевой © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк Нурсултана Назарбаева. Причины решения прекращения ее полномочий как депутата не уточняются, текст документа пока не опубликован. При этом понятно, что в связи прекращением ее полномочий как депутата, она перестает быть и спикером, то есть фактическим руководителем сената страны.

Должность спикера Сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.

При этом ранее, в апреле, Высокий суд Лондона принял сторону внука Назарбаева Нурали Алиева (сына Дариги) в споре с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Оно требовало от Алиева объяснить происхождение средств на покупку особняка с подземным бассейном и кинотеатром в престижном районе Хэмпстед на севере Лондона.

Согласно документам, недвижимостью владеют две компании, зарегистрированные в офшорах. Однако, по данным NCA, в доме проживает сын Назарбаевой, его супруга Аида и дети. И вот, почти сразу после решения суда в Великобритании, дочь отца нации, бывшего президента Казахстана Нурсулстана Дарига перестала быть и депутатом и спикером сената.

- Талгат, как вы считаете, каким политическим интересом руководствовался президент, принимая решение о прекращении полномочий Назарбаевой? И вообще, его ли это был интерес?

— Решение однозначно принимал Назарбаев. Я думаю, прежде всего, это могло произойти потому, что Назарбаев недоволен действиями дочери в последнее время — в первую очередь касательно Фонда национального состояния «Самрук-Қазына». Она стала обвинять его в коррупционных преступлениях. А фонд «Самрук-Қазына» возглавляет племянник Назарбаева Ахметжан Есимов — можно сказать, первый человек из старой гвардии Назарбаева. И «Самрук-Қазына» — в некотором роде личная епархия Назарбаева. А Дарига, видимо, хотела подмять под себя фонд, то есть назначить туда своего человека.

Потом она делала и другие заявления, в которых тоже атаковала приближенных Назарбаева, обвиняя их во всяких грехах. И не так давно она сделала запрос в Конституционный совет по поводу того, какими законотворческими функциями может обладать Сенат. Иначе говоря, она захотела получить полный контроль над законотворческим процессом в стране.

Или вот другое заявление, которое она недавно сделала, о том, что после прекращения режима чрезвычайного положения, войска должны остаться в городах для предупреждения мародерства и т.д. То есть она начала уже влезать и в сферу безопасности, которую контролирует Назарбаев, будучи председателем Совета безопасности.

Она стала фактически играть роль единоличного главы государства. И Назарбаеву не понравились ее чрезмерно возросшие амбиции.

Казахский эксперт рассказал, когда на Даригу Назарбаеву начнутся новые атаки © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк - Могли ли здесь сыграть роль и опасения Назарбаева за свою репутацию, ведь это он назначил ее в Сенат?

— Конечно, он принимал решения не только из-за возросших амбиций, но и из-за подмоченной репутации. Назарбаев, назначая ее на пост спикера Сената, дал понять, что Дарига Назарбаева является, можно сказать, главным преемником при трансформации власти. То есть Токаев является промежуточным, временно исполняющим обязанности главы государства.

А сейчас ее репутация существенно подмочена. И раньше общество могло бы согласиться с решением Назарбаева, если бы он назначил ее главным преемником, но, ввиду всех этих обстоятельств, Назарбаев понял, что вряд ли ей следует передавать власть.

- Повлияло ли, в частности, апрельское решение Высокого суда Лондона, когда сын Назарбаевой Нурали Алиев успешно оспорил ордер об аресте недвижимости?

— Да, эта история нанесла серьезный удар по ее репутации. Это второй вариант, почему Назарбаев принял такое решение, и он тесно смыкается с первым вариантом: ее отправили в отставку, чтобы успокоить общественность, которая обвиняет ее во всех грехах, в том числе в лоббировании тотального карантина.

Назарбаев, приняв это решение, убил двух зайцев: и успокоил общественность, и переадресовал все эти проблемы с тотальным карантином Дариге Назарбаевой.

Но есть еще и третий вариант. Нельзя исключать, что Назарбаев снял ее с поста спикера Сената, чтобы перевести на другую должность. Возможно, более функциональную.

- Например?

— Может быть, он может назначить ее премьер-министром вместо Аскара Мамина. Может, он хочет апробировать ее и на такой должности, прежде чем доверить ей право быть главным преемником.

Просто сейчас в этот период трансформации власти Назарбаева пост премьера является ключевым в плане контроля за финансовыми потоками и т.д.

- Насколько, по-вашему, реально такое развитие событий?

— Все-таки я склоняюсь к тому, что Назарбаев недоволен возросшими амбициями Дариги, что она стала претендовать на роль единоличного главы государства. Не думаю, что он решится назначить ее премьер-министром. Он войдет таким образом в конфликт со всей старой гвардией, а в период трансформации власти это будет очень рискованным шагом.

Назарбаев очень осторожничает. Даже несмотря на то, что он полностью контролирует весь политический процесс в стране, он очень мнительный, боится всяких заговоров. В первую очередь со стороны старой гвардии.