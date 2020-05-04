В одной из школ Кривого Рога изучение русского языка сделали обязательным для учеников 5-10 классов. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщило агентство РИА Новости

Изучение русского решили сделать обязательным только для учеников 5-10 классов, 11-классники могут изучать его факультативно как язык национального меньшинства.

Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Валентины Гребенюк, мнением родителей при составлении учебного плана в учебном заведении не интересовались.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об образовании». В частности, речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии в части свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка.