Изучение русского решили сделать обязательным только для учеников 5-10 классов, 11-классники могут изучать его факультативно как язык национального меньшинства.
По словам учительницы школы №90 Валентины Гребенюк, мнением родителей при составлении учебного плана в учебном заведении не интересовались.
Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об образовании». В частности, речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии в части свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка.