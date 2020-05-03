США слишком зависят от Китая, а Пекин не имеет достаточно ресурсов для противостояния с Вашингтоном, чтобы стороны пошли на радикальные действия в противостоянии друг с другом. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Межуев: После пандемии коронавируса начнётся многолетняя холодная война между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за пандемии. По его словам, если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса, Вашингтон готов к активным антикитайским действиям. КНР все обвинения отвергает.

По мнению Золотарева, информационно эта тема продолжит раскручиваться, однако дальше громких заявлений стороны не пойдут.

«Соединенные Штаты тоже пока достаточно серьезно зависят от Китая, и идея Трампа о том, чтобы вернуть производство [из Китая] в США, еще очень далека от логического завершения. И, если поставить все на стоп-кран в этих условиях, для Соединенных Штатов последствия тоже будут весьма и весьма болезненными… Трамп не самоубийца», — отметил эксперт.

Что касается Китая, то он, по мнению политолога, к противостоянию «один на один» с США не готов. Сейчас Пекин нуждается в союзниках.

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