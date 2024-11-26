С крыльями за спиной: жительница Читы получила срок за продажу Родины, зато полетала на самолете
Жительница Читы получила четыре года тюрьмы общего режима за конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного СМИ за гонорар. Об этом сообщили в УФСБ России по Забайкальскому краю
"Фигурантка оказывала содействие в подготовке недостоверных материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы России и органы государственной власти. Указанные действия были направлены на нанесения репутационного ущерба Российской Федерации и дестабилизации общественно-политической обстановки в период проведения Специальной военной операции", - говорится в комментарии ведомства.
Пользователи обратили внимание на то, что злоумышленница отправилась в суд в куртке с крыльями на спине и на казенном самолете.
В СМИ регулярно появляются сообщения о задержании или вынесении приговора гражданам РФ, которые за денежное вознаграждение или по воле сердца передают киевскому режиму информацию, деньги или совершают диверсии по заказу СБУ. Вот лишь несколько таких историй.
4 октября, 17:32Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионажЖителя Сыктывкара приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж и госизмену: он присягнул Украине и собирался совершить в России диверсии по заданию украинского куратора, а потом уйти в ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в ФСБ
6 ноября, 11:31Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под ВоронежемПервый апелляционный суд общей юрисдикции вынес приговор россиянину Александру Димитренко, завербованному военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центе общественных связей Федеральной службы безопасности России
13 августа, 12:07Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской стороне. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности