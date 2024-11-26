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С крыльями за спиной: жительница Читы получила срок за продажу Родины, зато полетала на самолете

С крыльями за спиной: жительница Читы получила срок за продажу Родины, зато полетала на самолете - 26.11.2024 Украина.ру

С крыльями за спиной: жительница Читы получила срок за продажу Родины, зато полетала на самолете

Жительница Читы получила четыре года тюрьмы общего режима за конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного СМИ за гонорар. Об этом сообщили в УФСБ России по Забайкальскому краю

2024-11-26T17:39

2024-11-26T17:39

2024-11-26T17:39

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Пользователи обратили внимание на то, что злоумышленница отправилась в суд в куртке с крыльями на спине и на казенном самолете.В СМИ регулярно появляются сообщения о задержании или вынесении приговора гражданам РФ, которые за денежное вознаграждение или по воле сердца передают киевскому режиму информацию, деньги или совершают диверсии по заказу СБУ. Вот лишь несколько таких историй.Другие темы: Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра".

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новости, россия, фсб, сбу, госизмена, тюрьма, суд