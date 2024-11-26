Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где - 26.11.2024 Украина.ру
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Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где
Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где - 26.11.2024 Украина.ру
Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где
Главком ВСУ Александр Сырский пообещал новое контрнаступление. Это заявление он сделал в эфире телеканала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко "Прямой"
2024-11-26T17:49
2024-11-26T17:56
украина
днепропетровская область
павлоград
александр сырский
марьяна безуглая
петр порошенко
вооруженные силы украины
"прямой"
верховная рада
контрнаступление
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Тем временем депутат Верховной Рады Украины, а по совместительству главный критик главкома транслирует ровно противоположную риторику. Она опубликовала пост, где перечислила главные проблемы Украины, назвав происходящее "риском коллапса государственности". "Уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта. &lt;...&gt; Продвижение россиян в Покровск и Днепропетровскую область. До области остались считанные километры, но общество уже так выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные. &lt;...&gt; Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая раньше "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье", - возмутилась Безуглая.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).Тем временем пользователи уже строят свои предположения, куда именно собрался наступать Сырский. В числе приоритетных версий есть в том числе и Покровск (Красноармейск), куда Владимир Зеленский буквально на днях приезжал, а его визит, как давно заметили люди, часто предшествует освобождению этого города российскими силами.Другие темы: "Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки".
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украина, днепропетровская область, павлоград, александр сырский, марьяна безуглая, петр порошенко, вооруженные силы украины, "прямой", верховная рада, контрнаступление
Украина, Днепропетровская область, Павлоград, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, "Прямой", Верховная Рада, контрнаступление

Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где

17:49 26.11.2024 (обновлено: 17:56 26.11.2024)
 
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
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Главком ВСУ Александр Сырский пообещал новое контрнаступление. Это заявление он сделал в эфире телеканала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко "Прямой"

"Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. [Мы] должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем", - сказал Сырский.

Тем временем депутат Верховной Рады Украины, а по совместительству главный критик главкома транслирует ровно противоположную риторику. Она опубликовала пост, где перечислила главные проблемы Украины, назвав происходящее "риском коллапса государственности".
"Уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта. <...> Продвижение россиян в Покровск и Днепропетровскую область. До области остались считанные километры, но общество уже так выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные. <...> Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая раньше "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье", - возмутилась Безуглая.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской областиВооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России. В то же время словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о скором выведении украинских сил из Курской области можно верить
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).
Коллаж: освобождение Курахово
Вчера, 16:55
Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к ЗапорожьюДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР.
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Вчера, 17:45
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Тем временем пользователи уже строят свои предположения, куда именно собрался наступать Сырский. В числе приоритетных версий есть в том числе и Покровск (Красноармейск), куда Владимир Зеленский буквально на днях приезжал, а его визит, как давно заметили люди, часто предшествует освобождению этого города российскими силами.
18 ноября, 16:44
"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили приметуВладимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные
Другие темы: "Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки".
 
УкраинаДнепропетровская областьПавлоградАлександр СырскийМарьяна БезуглаяПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины"Прямой"Верховная Радаконтрнаступление
 
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