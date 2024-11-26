https://ukraina.ru/20241126/1059227674.html

Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где

Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где - 26.11.2024 Украина.ру

Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где

Главком ВСУ Александр Сырский пообещал новое контрнаступление. Это заявление он сделал в эфире телеканала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко "Прямой"

2024-11-26T17:49

2024-11-26T17:49

2024-11-26T17:56

украина

днепропетровская область

павлоград

александр сырский

марьяна безуглая

петр порошенко

вооруженные силы украины

"прямой"

верховная рада

контрнаступление

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Тем временем депутат Верховной Рады Украины, а по совместительству главный критик главкома транслирует ровно противоположную риторику. Она опубликовала пост, где перечислила главные проблемы Украины, назвав происходящее "риском коллапса государственности". "Уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта. <...> Продвижение россиян в Покровск и Днепропетровскую область. До области остались считанные километры, но общество уже так выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные. <...> Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая раньше "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье", - возмутилась Безуглая.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).Тем временем пользователи уже строят свои предположения, куда именно собрался наступать Сырский. В числе приоритетных версий есть в том числе и Покровск (Красноармейск), куда Владимир Зеленский буквально на днях приезжал, а его визит, как давно заметили люди, часто предшествует освобождению этого города российскими силами.Другие темы: "Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки".

https://ukraina.ru/20241108/1058737614.html

https://ukraina.ru/20241125/1059194056.html

https://ukraina.ru/20241125/1059198824.html

https://ukraina.ru/20241118/1059010548.html

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днепропетровская область

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украина, днепропетровская область, павлоград, александр сырский, марьяна безуглая, петр порошенко, вооруженные силы украины, "прямой", верховная рада, контрнаступление