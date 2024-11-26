Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где
17:49 26.11.2024 (обновлено: 17:56 26.11.2024)
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский пообещал новое контрнаступление. Это заявление он сделал в эфире телеканала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко "Прямой"
"Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. [Мы] должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем", - сказал Сырский.
Тем временем депутат Верховной Рады Украины, а по совместительству главный критик главкома транслирует ровно противоположную риторику. Она опубликовала пост, где перечислила главные проблемы Украины, назвав происходящее "риском коллапса государственности".
"Уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта. <...> Продвижение россиян в Покровск и Днепропетровскую область. До области остались считанные километры, но общество уже так выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные. <...> Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая раньше "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье", - возмутилась Безуглая.
8 ноября, 12:35"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской областиВооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России. В то же время словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о скором выведении украинских сил из Курской области можно верить
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Вчера, 17:45На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова
Тем временем пользователи уже строят свои предположения, куда именно собрался наступать Сырский. В числе приоритетных версий есть в том числе и Покровск (Красноармейск), куда Владимир Зеленский буквально на днях приезжал, а его визит, как давно заметили люди, часто предшествует освобождению этого города российскими силами.
18 ноября, 16:44"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили приметуВладимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные