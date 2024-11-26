Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2" - 26.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241126/1059220953.html
Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"
Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2" - 26.11.2024 Украина.ру
Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября ответил журналистам на вопрос, как Кремль смотрит на перспективу покупки иностранными инвесторами "Северного потока-2", если он будет выставлен на торги
2024-11-26T14:55
2024-11-26T14:55
новости
дмитрий песков
германия
россия
кремль
газпром
северный поток-2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101803/06/1018030603_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_77c0118e4b549b423adf432c37dbbf4f.jpg
"Теперь, что касается желания предпринимателей США купить "Северный поток-2". Я не слышал, что акционеры все выступают за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Ну и также здесь, конечно, есть главный фактор, газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа - это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" вот инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки. Я об этом не слышал, может быть стоит поинтересоваться в самой компании", - предположил Песков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG.Почему в Германии до сих пор не теряют надежду когда-нибудь запустить "Северный поток" - в материале издания Украина.ру Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии.
германия
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101803/06/1018030603_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_5adc31c6be54d6f7715954d11e2fa8c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, германия, россия, кремль, газпром, северный поток-2, северный поток
Новости, Дмитрий Песков, Германия, Россия, Кремль, Газпром, Северный поток-2, Северный поток

Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"

14:55 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Челябинскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Челябинскую область - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября ответил журналистам на вопрос, как Кремль смотрит на перспективу покупки иностранными инвесторами "Северного потока-2", если он будет выставлен на торги
"Теперь, что касается желания предпринимателей США купить "Северный поток-2". Я не слышал, что акционеры все выступают за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Ну и также здесь, конечно, есть главный фактор, газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа - это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" вот инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки. Я об этом не слышал, может быть стоит поинтересоваться в самой компании", - предположил Песков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Почему в Германии до сих пор не теряют надежду когда-нибудь запустить "Северный поток" - в материале издания Украина.ру Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии.
 
НовостиДмитрий ПесковГерманияРоссияКремльГазпромСеверный поток-2Северный поток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала