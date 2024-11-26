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Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"

Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2" - 26.11.2024 Украина.ру

Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября ответил журналистам на вопрос, как Кремль смотрит на перспективу покупки иностранными инвесторами "Северного потока-2", если он будет выставлен на торги

2024-11-26T14:55

2024-11-26T14:55

2024-11-26T14:55

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"Теперь, что касается желания предпринимателей США купить "Северный поток-2". Я не слышал, что акционеры все выступают за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Ну и также здесь, конечно, есть главный фактор, газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа - это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" вот инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки. Я об этом не слышал, может быть стоит поинтересоваться в самой компании", - предположил Песков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG.Почему в Германии до сих пор не теряют надежду когда-нибудь запустить "Северный поток" - в материале издания Украина.ру Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии.

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новости, дмитрий песков, германия, россия, кремль, газпром, северный поток-2, северный поток