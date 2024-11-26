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"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов

"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов - 26.11.2024 Украина.ру

"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов

Президент России Владимир Путин принял своевременное, продуманное и исключительно эффективное решение о применении "Орешника" против врагов Русского мира. Об этом 26 ноября в парламенте России заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов

2024-11-26T14:38

2024-11-26T14:38

2024-11-26T14:39

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Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с трибуны Государственной Думы РФ в поддержку принятого президентом России решения о применении "Орешника". По его словам, новый ракетный комплекс испытан как нельзя кстати, учитывая, что руководство НАТО уже открыто заявляет о возможности нанесения по России превентивных ударов.Он обратил внимание на публикации в зарубежной прессе и отметил: все обсуждают характеристики новейшей российской ракетной системы. в публикациях рассчитывают подлётное время "Орешника" до Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона."Фактически это изделие покрывает весь театр военных действий Европы", - отметил Зюганов.Лидер парламентской фракции КПРФ на пленарном заседании подчеркнул важность фактора "Орешника" в условиях СВО.После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил разработчиков баллистической ракеты средней дальности "Орешник" - инженеров, рабочих, учёных. Володин назвал новый ракетный комплекс надёжным щитом России и фактором глобального мира."Это щит нашей Родины. Оружие, которое поддерживает мир во всём мире", - заявил Володин.Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" был испытан в боевых условиях, преодолел средства украинской ПВО и успешно поразил днепропетровский "Южмаш". Об этом президент России сообщил в телеобращении вечером 21 ноября.Офис украинского президента отрицает наличие у России таких вооружений – об этом заявил советник Владимира Зеленского. Михаил Подоляк 23 ноября в эфире украинского телеканала подчеркнул: "Нет никаких "Орешников" в России!"Тем временем Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин Также стало известно, что Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду Актуальное интервью на эту тему: Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову

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новости, россия, варшава, париж, геннадий зюганов, вячеслав володин, владимир путин, кпрф, нато, госдума, "орешник", ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, национальные интересы, национальная безопасность, ес, сво, украина, днепропетровск