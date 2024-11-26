"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов
14:38 26.11.2024 (обновлено: 14:39 26.11.2024)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПресс-конференция кандидата в мэры Москвы И.Мельникова
Президент России Владимир Путин принял своевременное, продуманное и исключительно эффективное решение о применении "Орешника" против врагов Русского мира. Об этом 26 ноября в парламенте России заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с трибуны Государственной Думы РФ в поддержку принятого президентом России решения о применении "Орешника". По его словам, новый ракетный комплекс испытан как нельзя кстати, учитывая, что руководство НАТО уже открыто заявляет о возможности нанесения по России превентивных ударов.
"Орешник", под флагом которого проходят все политические события последней недели, вразумил многих и показал, что те агрессоры, которые развязали войну против Русского мира - фактически все уязвимы", - констатировал лидер КПРФ.
"Фактически это изделие покрывает весь театр военных действий Европы", - отметил Зюганов.
Лидер парламентской фракции КПРФ на пленарном заседании подчеркнул важность фактора "Орешника" в условиях СВО.
"На мой взгляд, это решение президента было своевременным, хорошо взвешенным, обстоятельно продуманным и исключительно эффективным", — заявил руководитель фракции КПРФ.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил разработчиков баллистической ракеты средней дальности "Орешник" - инженеров, рабочих, учёных. Володин назвал новый ракетный комплекс надёжным щитом России и фактором глобального мира.
"Это щит нашей Родины. Оружие, которое поддерживает мир во всём мире", - заявил Володин.
Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" был испытан в боевых условиях, преодолел средства украинской ПВО и успешно поразил днепропетровский "Южмаш". Об этом президент России сообщил в телеобращении вечером 21 ноября.
Офис украинского президента отрицает наличие у России таких вооружений – об этом заявил советник Владимира Зеленского. Михаил Подоляк 23 ноября в эфире украинского телеканала подчеркнул: "Нет никаких "Орешников" в России!"
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