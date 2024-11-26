Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще - 26.11.2024 Украина.ру
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Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще
Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще - 26.11.2024 Украина.ру
Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще
Спустя 10 дней после звонка президенту России Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему, но повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой
2024-11-26T13:56
2024-11-26T14:26
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Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.В середине ноября Шольц позвонил Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием, предварительно созвонившись с Владимиром Зеленским."Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - оценили ситуацию журналисты американского издания Вloomberg.В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.Другие темы: Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду.
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новости, германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, звонок
Новости, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, звонок

Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще

13:56 26.11.2024 (обновлено: 14:26 26.11.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Спустя 10 дней после звонка президенту России Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему, но повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой

"Это было ответственно и необходимо. Вы знаете, я приехал к нему (Владимиру Путину. - Ред.) перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил в качестве причин войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним снова и снова по телефону до конца 2022 года, эти разговоры никогда не были приятными, но чтобы быть услышанным, нужно поговорить. Я думаю, что граждане ФРГ должны относиться к этому серьезно. По их мнению, этим делом заниматься нужно, и я продолжу это делать", - заявил Шольц.

Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.
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В середине ноября Шольц позвонил Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием, предварительно созвонившись с Владимиром Зеленским.
"Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - оценили ситуацию журналисты американского издания Вloomberg.
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15 ноября, 17:47
Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГКанцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.
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