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Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще

Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще - 26.11.2024 Украина.ру

Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще

Спустя 10 дней после звонка президенту России Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему, но повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой

2024-11-26T13:56

2024-11-26T13:56

2024-11-26T14:26

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Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.В середине ноября Шольц позвонил Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием, предварительно созвонившись с Владимиром Зеленским."Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - оценили ситуацию журналисты американского издания Вloomberg.В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.Другие темы: Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду.

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новости, германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, звонок