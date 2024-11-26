Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда - 26.11.2024 Украина.ру
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Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда - 26.11.2024 Украина.ру
Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
Население Припяти увеличилось с 10 до 125 тысяч человек с начала СВО. Причины простые: возможность сбежать от военкомов, плюс прописка в Чернобыльской зоне отчуждения дает право на бюджетные выплаты, несмотря на отсутствие статуса ликвидатора ЧАЭС. Об этом 26 ноября пишет телеграм-канал Mash
2024-11-26T14:27
2024-11-26T14:27
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Издание также отмечает, что у большинства переехавших в зону отчуждения есть родственники в Брянской области, но переехать к ним украинцам не удалось.Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак обнародовала информацию о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения только официально поселились 135 тысяч человек. Однако отметила она, в будущем году законодательство будет пересмотрено, и соответствующие выплаты будут получать только те, кто жил в Чернобыле с 1986 по 1993 год."Такого позора ЦИПсО еще не знал": украинские пропагандисты придумали историю о чернобыльском ПумбеТем временем украинские военкомы продолжают принудительную мобилизацию прямо на улицах Украины, число дезертиров растет, а потери ВСУ за все время СВО приближаются к миллиону.О катастрофе и ее последствиях читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Припять, 26 апреля 1986 года.
https://ukraina.ru/20241122/1059145178.html
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новости, припять, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, военком
Новости, Припять, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, военком

Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда

14:27 26.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Население Припяти увеличилось с 10 до 125 тысяч человек с начала СВО. Причины простые: возможность сбежать от военкомов, плюс прописка в Чернобыльской зоне отчуждения дает право на бюджетные выплаты, несмотря на отсутствие статуса ликвидатора ЧАЭС. Об этом 26 ноября пишет телеграм-канал Mash

"Люди прописываются в радиационном гетто, чтобы укрыться от военкомов, которые есть везде, а там нет. Также, со слов правозащитников Незалежной, они хотят получить выплаты из бюджета. Конкретно: 10 тысяч гривен на человека. С 2022 года суды начали массово назначать суммы за проживание в Припяти и деревнях, сёлах, пгт рядом с ней. В год циферка достигает 1,5 млрд на 135 400 украинцев с такими доплатами. За последнее время приток населения увеличился благодаря польским наёмникам, которые показали, что там в целом ок, только волосы выпадают и бобры-мутанты мерещатся, а так норм", - говорится в публикации канала.

Издание также отмечает, что у большинства переехавших в зону отчуждения есть родственники в Брянской области, но переехать к ним украинцам не удалось.
Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак обнародовала информацию о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения только официально поселились 135 тысяч человек. Однако отметила она, в будущем году законодательство будет пересмотрено, и соответствующие выплаты будут получать только те, кто жил в Чернобыле с 1986 по 1993 год.
"Такого позора ЦИПсО еще не знал": украинские пропагандисты придумали историю о чернобыльском Пумбе
Тем временем украинские военкомы продолжают принудительную мобилизацию прямо на улицах Украины, число дезертиров растет, а потери ВСУ за все время СВО приближаются к миллиону.
22 ноября, 17:53
"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжениеМужчина, которого накануне насильно мобилизовали в Запорожье вместе с собакой по кличке Лукумчик, сбежал из учебного центра, куда его успели отвезти. Новое видео с его рассказом появилось в сети 22 ноября
О катастрофе и ее последствиях читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Припять, 26 апреля 1986 года.
 
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