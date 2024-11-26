Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
Население Припяти увеличилось с 10 до 125 тысяч человек с начала СВО. Причины простые: возможность сбежать от военкомов, плюс прописка в Чернобыльской зоне отчуждения дает право на бюджетные выплаты, несмотря на отсутствие статуса ликвидатора ЧАЭС. Об этом 26 ноября пишет телеграм-канал Mash
"Люди прописываются в радиационном гетто, чтобы укрыться от военкомов, которые есть везде, а там нет. Также, со слов правозащитников Незалежной, они хотят получить выплаты из бюджета. Конкретно: 10 тысяч гривен на человека. С 2022 года суды начали массово назначать суммы за проживание в Припяти и деревнях, сёлах, пгт рядом с ней. В год циферка достигает 1,5 млрд на 135 400 украинцев с такими доплатами. За последнее время приток населения увеличился благодаря польским наёмникам, которые показали, что там в целом ок, только волосы выпадают и бобры-мутанты мерещатся, а так норм", - говорится в публикации канала.
Издание также отмечает, что у большинства переехавших в зону отчуждения есть родственники в Брянской области, но переехать к ним украинцам не удалось.
Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак обнародовала информацию о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения только официально поселились 135 тысяч человек. Однако отметила она, в будущем году законодательство будет пересмотрено, и соответствующие выплаты будут получать только те, кто жил в Чернобыле с 1986 по 1993 год.
Тем временем украинские военкомы продолжают принудительную мобилизацию прямо на улицах Украины, число дезертиров растет, а потери ВСУ за все время СВО приближаются к миллиону.
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О катастрофе и ее последствиях читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Припять, 26 апреля 1986 года.