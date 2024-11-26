https://ukraina.ru/20241126/1059219765.html

Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда

Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда - 26.11.2024 Украина.ру

Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда

Население Припяти увеличилось с 10 до 125 тысяч человек с начала СВО. Причины простые: возможность сбежать от военкомов, плюс прописка в Чернобыльской зоне отчуждения дает право на бюджетные выплаты, несмотря на отсутствие статуса ликвидатора ЧАЭС. Об этом 26 ноября пишет телеграм-канал Mash

2024-11-26T14:27

2024-11-26T14:27

2024-11-26T14:27

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Издание также отмечает, что у большинства переехавших в зону отчуждения есть родственники в Брянской области, но переехать к ним украинцам не удалось.Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак обнародовала информацию о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения только официально поселились 135 тысяч человек. Однако отметила она, в будущем году законодательство будет пересмотрено, и соответствующие выплаты будут получать только те, кто жил в Чернобыле с 1986 по 1993 год."Такого позора ЦИПсО еще не знал": украинские пропагандисты придумали историю о чернобыльском ПумбеТем временем украинские военкомы продолжают принудительную мобилизацию прямо на улицах Украины, число дезертиров растет, а потери ВСУ за все время СВО приближаются к миллиону.О катастрофе и ее последствиях читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Припять, 26 апреля 1986 года.

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