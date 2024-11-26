https://ukraina.ru/20241126/1059219167.html
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны - 26.11.2024 Украина.ру
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале спросил исполняющего обязанности заместителя генсекретаря альянса Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны, пролетающие над их территорией, сообщается на сайте его партии "Европейская солидарность"
2024-11-26T14:01
2024-11-26T14:01
2024-11-26T14:26
новости
украина
польша
киев
петр порошенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/83/1033268306_0:311:2440:1684_1920x0_80_0_0_7b64253db1ba146db9a4db60fd5b1cb5.jpg
"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это нам очень помогло бы", – призвал Порошенко.Руге в ответ заверил, что союзники по НАТО "имеют право сбивать любые подобные объекты, нарушающие воздушное пространство, и они готовы это делать".Порошенко также настоятельно призвал НАТО открыть двери для Украины.Рюге однако заметил, что это возможно только в случае, когда все члены НАТО согласятся со вступлением Украины.О последствиях за помощь Киеву — в материале МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной на сайте Украина.ру
украина
польша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/83/1033268306_109:0:2386:1708_1920x0_80_0_0_2e78f22ea649897f30c0d2bcf2faf6d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, киев, петр порошенко, нато
Новости, Украина, Польша, Киев, Петр Порошенко, НАТО
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
14:01 26.11.2024 (обновлено: 14:26 26.11.2024)
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале спросил исполняющего обязанности заместителя генсекретаря альянса Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны, пролетающие над их территорией, сообщается на сайте его партии "Европейская солидарность"
"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это нам очень помогло бы", – призвал Порошенко.
Руге в ответ заверил, что союзники по НАТО "имеют право сбивать любые подобные объекты, нарушающие воздушное пространство, и они готовы это делать".
"Мы вместе готовы защищаться от такого вторжения", – сказал Руге.
Порошенко также настоятельно призвал НАТО открыть двери для Украины.
Рюге однако заметил, что это возможно только в случае, когда все члены НАТО согласятся со вступлением Украины.