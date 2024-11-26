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Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны

Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны - 26.11.2024 Украина.ру

Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале спросил исполняющего обязанности заместителя генсекретаря альянса Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны, пролетающие над их территорией, сообщается на сайте его партии "Европейская солидарность"

2024-11-26T14:01

2024-11-26T14:01

2024-11-26T14:26

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"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это нам очень помогло бы", – призвал Порошенко.Руге в ответ заверил, что союзники по НАТО "имеют право сбивать любые подобные объекты, нарушающие воздушное пространство, и они готовы это делать".Порошенко также настоятельно призвал НАТО открыть двери для Украины.Рюге однако заметил, что это возможно только в случае, когда все члены НАТО согласятся со вступлением Украины.О последствиях за помощь Киеву — в материале МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной на сайте Украина.ру

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новости, украина, польша, киев, петр порошенко, нато