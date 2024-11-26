Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны - 26.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241126/1059219167.html
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны - 26.11.2024 Украина.ру
Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале спросил исполняющего обязанности заместителя генсекретаря альянса Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны, пролетающие над их территорией, сообщается на сайте его партии "Европейская солидарность"
2024-11-26T14:01
2024-11-26T14:26
новости
украина
польша
киев
петр порошенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/83/1033268306_0:311:2440:1684_1920x0_80_0_0_7b64253db1ba146db9a4db60fd5b1cb5.jpg
"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это нам очень помогло бы", – призвал Порошенко.Руге в ответ заверил, что союзники по НАТО "имеют право сбивать любые подобные объекты, нарушающие воздушное пространство, и они готовы это делать".Порошенко также настоятельно призвал НАТО открыть двери для Украины.Рюге однако заметил, что это возможно только в случае, когда все члены НАТО согласятся со вступлением Украины.О последствиях за помощь Киеву — в материале МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной на сайте Украина.ру
украина
польша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/83/1033268306_109:0:2386:1708_1920x0_80_0_0_2e78f22ea649897f30c0d2bcf2faf6d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, киев, петр порошенко, нато
Новости, Украина, Польша, Киев, Петр Порошенко, НАТО

Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны

14:01 26.11.2024 (обновлено: 14:26 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале спросил исполняющего обязанности заместителя генсекретаря альянса Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны, пролетающие над их территорией, сообщается на сайте его партии "Европейская солидарность"
"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это нам очень помогло бы", – призвал Порошенко.
Руге в ответ заверил, что союзники по НАТО "имеют право сбивать любые подобные объекты, нарушающие воздушное пространство, и они готовы это делать".
"Мы вместе готовы защищаться от такого вторжения", – сказал Руге.
Порошенко также настоятельно призвал НАТО открыть двери для Украины.
Рюге однако заметил, что это возможно только в случае, когда все члены НАТО согласятся со вступлением Украины.
О последствиях за помощь Киеву — в материале МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаПольшаКиевПетр ПорошенкоНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"
14:44Без оглядки: решающая стадия войны
14:38"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов
14:27Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
14:01Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
13:56Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще
13:34Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций
13:34Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
13:33Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду
13:27Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну
13:18Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
13:14Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов
13:05Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября
13:00Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
12:58Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ
12:47Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи
12:46Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие
12:45ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин
12:35"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
12:26Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
Лента новостейМолния