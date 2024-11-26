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Платон Зубов: четвёртый основатель Одессы

Платон Зубов: четвёртый основатель Одессы - 26.11.2024 Украина.ру

Платон Зубов: четвёртый основатель Одессы

На памятнике основателям Одессы, пьедестал Екатерины Великой окружают четверо её сподвижников, причастных к основанию города: Хосе де Рибас (Иосиф Дерибас) – первый руководитель Одессы, Франц де Волан (Деволан) – автор генерального плана, Григорий Потёмкин – создатель Новороссии и Платон Зубов имя которого сейчас мало кому известно

2024-11-26T16:02

2024-11-26T16:02

2024-11-26T16:02

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Последний фаворит императрицы Екатерины II Платон Александрович Зубов родился 16 ноября 1767 года. Отцом Зубова был небогатый дворянин, управляющий поместьями графа Салтыкова, который затем оказывал протекцию его сыну Платону.Благодаря службе в конной гвардии Платон Зубов обратил на себя внимание императрицы и в 1789 году стал её фаворитом. Ему было 22 года, императрице — 60. Считается, что возвышение Зубова стало результатом организованной Салтыковым сложной интриги, направленной против влияния Потёмкина.Новый статус Платона Зубова был оформлен произведением в полковники и пожалованием во флигель-адьютанты императрицы.Вскоре Екатерина сообщила о своем новом любимце Потёмкину, находившемуся с армией в Новороссии. К письму от 17 июля 1789 года она приложила "письмо рекомендательное самой невинной души, которая в возможно лучшем расположении с добрым сердцем и приятным умоначертанием. Я знаю, что ты меня любишь и ничем не оскорбишь". Под "невинной душой" подразумевался Платон Зубов.В одном из следующих писем императрица дает ему такую характеристику: "сердце доброе и нрав весьма приятный, без злобы и коварства… четыре правила имеем, кои сохранить старание будет, а именно: быть верен, скромен, привязан и благодарен до крайности". И наконец, в августе императрица просит у Потёмкина, как у шефа Кавалергардского гвардейского корпуса, произвести Зубова в корнеты, что и было исполнено в октябре, с производством Зубова в генерал-майоры. Он становится фактическим командиром личной охраны Екатерины II.В 1790 году Зубов стал кавалером сразу нескольких орденов — сперва российского ордена Св. Анны, а затем, в знак признания статуса нового фаворита иностранными дворами, прусских орденов Черного и Красного орлов, польских Белого орла и Св. Станислава, и, наконец, вновь российского — Св. Александра Невского.В 1791 году скончался Григорий Потёмкин и Зубов занял его место не только в покоях императрицы, но и в государственных делах.Уже через несколько дней после смерти князя Таврического, Зубов был назначен шефом Кавалергардского корпуса. Он должен был продолжить дело освоения Новороссии, и был назначен екатеринославским и таврическим генерал-губернатором.В январе 1792 года была создана канцелярия Платона Зубова, на службу в которую поступают два ключевых чиновника из окружения Потемкина — Грибовский и Гарновский. В марте Зубов становится генерал-адъютантом с чином генерал-лейтенанта.Теперь через него проходит огромное количество частных дел и государственных поручений императрицы. Обычно делам уделялась первая половина дня, тогда как после обеда была посвящена отдыху и развлечениям.Именно в канцелярии Зубова формировалось большинство документов, связанных с разделами Речи Посполитой 1793 и 1795 годов и интеграцией новоприобретённых территорий.В отличие от Потёмкина, последний фаворит Екатерины руководил доставшимися ему в управление землями Новороссии, не покидая столицы. Тем не менее, к его несомненным заслугам на этом направлении следует отнести основание Одессы и Луганска.Одной из многочисленных должностей Зубова была "над фортификациями генерал-директор". После Ясского мира граница с османами проходила по Днестру и Чёрному морю, и для прикрытия рубежей предполагалось создать новую линию крепостей. Осуществлять общее руководство их постройкой должен был Александр Суворов, за фортификации отвечал военный инженер Франц де Волан.Одна из крепостей должна была размещаться рядом с бывшим турецким укреплением в местечке Хаджибей, взятым в начале войны войсками под началом Хосе де Рибаса. Именно он теперь руководил работами по строительству крепости и портовой базы для гребной флотилии, которой он командовал в прошедшую войну. Однако у Дерибаса были куда более масштабные планы — он хотел основать здесь новый город, который стал бы центром черноморской торговли. Именно Платон Зубов стал высокопоставленным покровителям этого проекта, отстояв его в борьбе с альтернативным планом вице-адмирала Мордвинова, который желал видеть главным черноморским портом Очаков. В 1794 году был издан указ о создании в Хаджибее города и порта, а уже с 1795 в источниках фиксируется его название — Одесса.Так же Платон Зубов был назначен генерал-фельдцейхмейстером, т.е. командующим артиллерией. Новые крепости на юге и растущий Черноморский флот требовали большого количества металла, и в первую очередь пушек и снарядов к ним. Для удовлетворения этих нужд Зубовым по инициативе Мордвинова был организован строительство Луганского литейного завода. Царский указ об этом был издан в конце 1795 года.Ещё один градостроительный проект Зубова так и не был в полной мере реализован. В 1795 году западная часть Екатеринославского наместничества, с прибавлением на севере части земель Подолии была преобразована в новое наместничество — Вознесенское. Губернский центр Вознесенск должен был стать для Зубова тем же, чем для Потёмкина был Екатеринослав. Однако новая административная единица просуществовала недолго, и вскоре была ликвидирована взошедшим на престол императором Павлом. Вознесенск так и остался небольшим городком, сегодня это районный центр в Николаевской области.Продолжая геополитическую стратегию Екатерины и Потёмкина, Зубов готовил планы новой войны с Турцией. Летом 1796 года он стал главноначальствующий флотом Черноморским и Азовским, а также Черноморским казачьим войском. По этому замыслу османы должны были быть атакованы одновременно сухопутными армиями через Балканы (под предводительством Суворова) и Закавказье, а также Черноморским флотом. Этот проект принято рассматривать как фантастический, однако он вполне укладывался в стратегию борьбы за Проливы, существовавшую в Российской империи со времён Миниха и до Первой мировой.Подготовительным этапом к осуществлению этого плана должен был стать поход в Закавказье в 1796 году. Русскими войсками командовал младший брат Зубова Валериан, который сражался под началом Суворова под Измаилом и в Польше (где потерял ногу и ходил на деревянном протезе). Валериан Зубов был произведен в генерал-аншефы, успел овладеть Дербентом и Баку, но и этот проект был остановлен новым императором.Как и многие из сподвижников Екатерины Платон Зубов впал в немилость при Павле I. Неудивительно, что он принял самое активное участие в заговоре против императора. По одной из версий, ещё один брат Зубова — Николай, отличавшийся большой физической силой, нанёс Павлу I сокрушительный удар золотой табакеркой.Однако и новое царствование не вернуло Зубовым былого влияния. Император Александр I тяготился участниками заговора против его отца и все они были, в конце концов, удалены от государственных дел.Скончался Платон Зубов в своем имении в 1822 году.Фигура Платона Зубова остается в тени своего знаменитого предшественника Григория Потёмкина и до сих пор воспринимается в основном по весьма субъективным мемуарным источникам той эпохи.Безусловно, по масштабу личности Зубов уступал Потёмкину, однако достаточных оснований объявлять его посредственностью и бездарностью тоже нет. Ещё меньше оснований считать его всесильным временщиком — поскольку на такую роль не подходил ни он сам, ни система государственного управления, сложившаяся к концу царствования Екатерины.В реальности многие начинания, к которым имел отношение Зубов, оказались более успешны, чем детища самого князя Таврического, и в первую очередь это, конечно же, касается Одессы.

https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, екатерина ii, xviii век, история новороссии, новороссия, одесса, григорий потемкин, черноморский флот, александр суворов