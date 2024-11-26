https://ukraina.ru/20241126/1059219529.html

Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих

Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих - 26.11.2024 Украина.ру

Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих

Очень многое говорит в пользу того, что украинский кризис движется к своему эндшпилю. Очень многое говорит в пользу того, что возможный переход в наступающем году ситуации на Украине в стадию урегулирования может повлечь за собой смену власти в огрызке Украины

2024-11-26T15:31

2024-11-26T15:31

2024-11-26T16:50

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Совершенно очевидно, что эта смена власти может быть реализована через выборы президента и парламента "страны 404". Безусловно, нельзя исключать и возможность прямо противоположного развития событий в форме эскалации, не подразумевающей резких движений в верхних эшелонах украинской власти, но в данный момент это менее вероятная перспектива.Разумеется, речь идет о времени после прихода администрации Трампа. Период до его инаугурации остается сложно предсказуемым и вполне может преподнести неприятные сюрпризы, как это уже произошло с разрешением США на использование дальнобойных ракет для ударов в глубину российской территории. Но все же, будем надеяться, что до конца января 2025 года ничего экстраординарного и драматического не приключится, а новая администрация в Белом доме, следуя своей избирательной риторике, начнет движение к деэскалации и разрядке. И вот тогда-то выборы на Украине почти наверняка станут неизбежными. И поэтому уже сейчас все ключевые игроки украинского политикума и их западные кураторы и спонсоры приступили к подготовке к ним. Начнем с того, что украинские эксперты, погруженные в актуальную внутреннюю кухню, говорят о том, что если выборы таки состоятся в наступающем году, то мы сможем увидеть на них рекордное с 1991 года количество кандидатов в президенты и партийных проектов. Говоря о желающих выступить с инаугурационной речью и поднять над головой то, что останется от "гетманской булавы", политологи называют совершенно невиданные ранее цифры в три, четыре десятка кандидатов. Если же говорить о количестве партий, которые могут принять участие в выборах в Верховную раду, то и здесь говорят о не менее чем двух десятках проектов. Но вряд ли стоит обсуждать всю эту толпу желающих выбросить деньги на ветер и побаловать свое самолюбие. Реальных участников забега, рассчитывающих прийти в нем к победе, не так уж и много.Мне уже доводилось недавно писать и говорить о формирующемся сейчас триумвирате, всерьез нацеленном на то, чтобы забрать всю власть на руинах Незалежной.В действительности это никакой не триумвират, а широкая коалиция украинских политиков и финансово-промышленных групп, близкая сейчас к поддержке троицы в лице Владимира Кличко, Валерия Залужного и Петра Порошенко в качестве претендентов на ключевые посты в государстве.По задумке, речь идет об избирательном блоке и возможной парламентской коалиции, которая выдвинет Порошенко на пост премьер-министра и Залужного на пост министра обороны и вице-премьера, которому подчинят всех силовиков, а также поддержит Владимира Кличко как кандидата в президенты Украины. И это будет очередная попытка в украинской истории скрестить "коня и трепетную лань". Что интересно, ключевые персоны этого избирательного мегапроекта – Порошенко, Левочкин, Фирташ и братья Кличко – уже разыграли подобную многоходовку в 2014 году, следствием чего стало избрание тогда Порошенко президентом, а Виталия Кличко мэром Киева. Правда, с премьерством Левочкина и Фирташа Порошенко тогда кинул, но, как говорится, кто старое помянет, тому «Росукрэнерго» вон.Другой избирательный конгломерат собирает сейчас олигарх Ахметов. Ключевыми акторами, которых он намерен поддержать, будут Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина", а также Дмитрий Разумков и какой-то избирательный проект, который слепят под него непосредственно перед выборами. Ни та ни другой победить на президентских выборах не победят, но завести фракции в парламент им вполне по силам. Цель – торг с другим вышеупомянутым конгломератом и пост спикера парламента для Разумкова. К кандидатам и проектам второй категории стоит отнести целый набор персонажей украинской политики. Здесь и бывший "пророссийский" депутат Бойко. И целый пучок ставленников Сороса, Пинчука и Фиалы во главе с бывшим комиком Притулой и его личным спонсором, братом жены, тоже бывшим "пророссийским" уроженцем Донбасса Хомутынником. И разгромленная, но недобитая группа "Приват" во главе с Игорем Коломойским*, воспрянувшая духом после избрания Трампа и намеренная сделать сидящего в СИЗО СБУ депутата Дубинского кандидатом в президенты, а также выдвинуть ряд проектов в парламент страны. И набивший всем оскомину экстремист Арестович*, которого направо и налево торгует недодушенный Ермаком бывший король контрабанды Украины Сеяр Куршутов. И, наконец, в очередной раз всплывший в переломный момент в Незалежной "вечно молодой" олигарх Тигипко, недавно отпраздновавший рождение восьмого ребенка и решивший в очередной раз половить рыбку в мутной воде выборов – он уже вступил в переговоры с людьми, близкими к новой команде в Белом доме. В общем, случись в 2025 году на Украине выборы, наблюдать за этим паноптикумом точно не будет скучно. Впрочем, с высокой вероятностью, они приведут к очередной войне всех против всех внутри огрызка Украины, последствия которой вряд ли получится сейчас спрогнозировать.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧто Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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мнения, украина, выборы, петр порошенко, донбасс, владимир кличко, дональд трамп, верховная рада, росукрэнерго, батькивщина