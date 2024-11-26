Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих - 26.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241126/1059219529.html
Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих
Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих - 26.11.2024 Украина.ру
Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих
Очень многое говорит в пользу того, что украинский кризис движется к своему эндшпилю. Очень многое говорит в пользу того, что возможный переход в наступающем году ситуации на Украине в стадию урегулирования может повлечь за собой смену власти в огрызке Украины
2024-11-26T15:31
2024-11-26T16:50
мнения
украина
выборы
петр порошенко
донбасс
владимир кличко
дональд трамп
верховная рада
росукрэнерго
батькивщина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/27/1029322705_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_feba55f40d9a94120ac0ce1f28670956.jpg
Совершенно очевидно, что эта смена власти может быть реализована через выборы президента и парламента "страны 404". Безусловно, нельзя исключать и возможность прямо противоположного развития событий в форме эскалации, не подразумевающей резких движений в верхних эшелонах украинской власти, но в данный момент это менее вероятная перспектива.Разумеется, речь идет о времени после прихода администрации Трампа. Период до его инаугурации остается сложно предсказуемым и вполне может преподнести неприятные сюрпризы, как это уже произошло с разрешением США на использование дальнобойных ракет для ударов в глубину российской территории. Но все же, будем надеяться, что до конца января 2025 года ничего экстраординарного и драматического не приключится, а новая администрация в Белом доме, следуя своей избирательной риторике, начнет движение к деэскалации и разрядке. И вот тогда-то выборы на Украине почти наверняка станут неизбежными. И поэтому уже сейчас все ключевые игроки украинского политикума и их западные кураторы и спонсоры приступили к подготовке к ним. Начнем с того, что украинские эксперты, погруженные в актуальную внутреннюю кухню, говорят о том, что если выборы таки состоятся в наступающем году, то мы сможем увидеть на них рекордное с 1991 года количество кандидатов в президенты и партийных проектов. Говоря о желающих выступить с инаугурационной речью и поднять над головой то, что останется от "гетманской булавы", политологи называют совершенно невиданные ранее цифры в три, четыре десятка кандидатов. Если же говорить о количестве партий, которые могут принять участие в выборах в Верховную раду, то и здесь говорят о не менее чем двух десятках проектов. Но вряд ли стоит обсуждать всю эту толпу желающих выбросить деньги на ветер и побаловать свое самолюбие. Реальных участников забега, рассчитывающих прийти в нем к победе, не так уж и много.Мне уже доводилось недавно писать и говорить о формирующемся сейчас триумвирате, всерьез нацеленном на то, чтобы забрать всю власть на руинах Незалежной.В действительности это никакой не триумвират, а широкая коалиция украинских политиков и финансово-промышленных групп, близкая сейчас к поддержке троицы в лице Владимира Кличко, Валерия Залужного и Петра Порошенко в качестве претендентов на ключевые посты в государстве.По задумке, речь идет об избирательном блоке и возможной парламентской коалиции, которая выдвинет Порошенко на пост премьер-министра и Залужного на пост министра обороны и вице-премьера, которому подчинят всех силовиков, а также поддержит Владимира Кличко как кандидата в президенты Украины. И это будет очередная попытка в украинской истории скрестить "коня и трепетную лань". Что интересно, ключевые персоны этого избирательного мегапроекта – Порошенко, Левочкин, Фирташ и братья Кличко – уже разыграли подобную многоходовку в 2014 году, следствием чего стало избрание тогда Порошенко президентом, а Виталия Кличко мэром Киева. Правда, с премьерством Левочкина и Фирташа Порошенко тогда кинул, но, как говорится, кто старое помянет, тому «Росукрэнерго» вон.Другой избирательный конгломерат собирает сейчас олигарх Ахметов. Ключевыми акторами, которых он намерен поддержать, будут Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина", а также Дмитрий Разумков и какой-то избирательный проект, который слепят под него непосредственно перед выборами. Ни та ни другой победить на президентских выборах не победят, но завести фракции в парламент им вполне по силам. Цель – торг с другим вышеупомянутым конгломератом и пост спикера парламента для Разумкова. К кандидатам и проектам второй категории стоит отнести целый набор персонажей украинской политики. Здесь и бывший "пророссийский" депутат Бойко. И целый пучок ставленников Сороса, Пинчука и Фиалы во главе с бывшим комиком Притулой и его личным спонсором, братом жены, тоже бывшим "пророссийским" уроженцем Донбасса Хомутынником. И разгромленная, но недобитая группа "Приват" во главе с Игорем Коломойским*, воспрянувшая духом после избрания Трампа и намеренная сделать сидящего в СИЗО СБУ депутата Дубинского кандидатом в президенты, а также выдвинуть ряд проектов в парламент страны. И набивший всем оскомину экстремист Арестович*, которого направо и налево торгует недодушенный Ермаком бывший король контрабанды Украины Сеяр Куршутов. И, наконец, в очередной раз всплывший в переломный момент в Незалежной "вечно молодой" олигарх Тигипко, недавно отпраздновавший рождение восьмого ребенка и решивший в очередной раз половить рыбку в мутной воде выборов – он уже вступил в переговоры с людьми, близкими к новой команде в Белом доме. В общем, случись в 2025 году на Украине выборы, наблюдать за этим паноптикумом точно не будет скучно. Впрочем, с высокой вероятностью, они приведут к очередной войне всех против всех внутри огрызка Украины, последствия которой вряд ли получится сейчас спрогнозировать.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧто Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
https://ukraina.ru/20241125/1059177393.html
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/27/1029322705_140:0:879:554_1920x0_80_0_0_78b0fa7a53eff83eaf630d8ad318da26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, выборы, петр порошенко, донбасс, владимир кличко, дональд трамп, верховная рада, росукрэнерго, батькивщина
Мнения, Украина, выборы, Петр Порошенко, Донбасс, Владимир Кличко, Дональд Трамп, Верховная Рада, РосУкрЭнерго, Батькивщина

Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих

15:31 26.11.2024 (обновлено: 16:50 26.11.2024)
 
© коллаж Украина.РуУкраина местные выборы коллаж 3
Украина местные выборы коллаж 3
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Очень многое говорит в пользу того, что украинский кризис движется к своему эндшпилю. Очень многое говорит в пользу того, что возможный переход в наступающем году ситуации на Украине в стадию урегулирования может повлечь за собой смену власти в огрызке Украины
Совершенно очевидно, что эта смена власти может быть реализована через выборы президента и парламента "страны 404".
Безусловно, нельзя исключать и возможность прямо противоположного развития событий в форме эскалации, не подразумевающей резких движений в верхних эшелонах украинской власти, но в данный момент это менее вероятная перспектива.
Разумеется, речь идет о времени после прихода администрации Трампа.
Период до его инаугурации остается сложно предсказуемым и вполне может преподнести неприятные сюрпризы, как это уже произошло с разрешением США на использование дальнобойных ракет для ударов в глубину российской территории.
Но все же, будем надеяться, что до конца января 2025 года ничего экстраординарного и драматического не приключится, а новая администрация в Белом доме, следуя своей избирательной риторике, начнет движение к деэскалации и разрядке.
И вот тогда-то выборы на Украине почти наверняка станут неизбежными. И поэтому уже сейчас все ключевые игроки украинского политикума и их западные кураторы и спонсоры приступили к подготовке к ним.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Начнем с того, что украинские эксперты, погруженные в актуальную внутреннюю кухню, говорят о том, что если выборы таки состоятся в наступающем году, то мы сможем увидеть на них рекордное с 1991 года количество кандидатов в президенты и партийных проектов. Говоря о желающих выступить с инаугурационной речью и поднять над головой то, что останется от "гетманской булавы", политологи называют совершенно невиданные ранее цифры в три, четыре десятка кандидатов. Если же говорить о количестве партий, которые могут принять участие в выборах в Верховную раду, то и здесь говорят о не менее чем двух десятках проектов.
Но вряд ли стоит обсуждать всю эту толпу желающих выбросить деньги на ветер и побаловать свое самолюбие. Реальных участников забега, рассчитывающих прийти в нем к победе, не так уж и много.
Мне уже доводилось недавно писать и говорить о формирующемся сейчас триумвирате, всерьез нацеленном на то, чтобы забрать всю власть на руинах Незалежной.
В действительности это никакой не триумвират, а широкая коалиция украинских политиков и финансово-промышленных групп, близкая сейчас к поддержке троицы в лице Владимира Кличко, Валерия Залужного и Петра Порошенко в качестве претендентов на ключевые посты в государстве.
По задумке, речь идет об избирательном блоке и возможной парламентской коалиции, которая выдвинет Порошенко на пост премьер-министра и Залужного на пост министра обороны и вице-премьера, которому подчинят всех силовиков, а также поддержит Владимира Кличко как кандидата в президенты Украины. И это будет очередная попытка в украинской истории скрестить "коня и трепетную лань".
Что интересно, ключевые персоны этого избирательного мегапроекта – Порошенко, Левочкин, Фирташ и братья Кличко – уже разыграли подобную многоходовку в 2014 году, следствием чего стало избрание тогда Порошенко президентом, а Виталия Кличко мэром Киева. Правда, с премьерством Левочкина и Фирташа Порошенко тогда кинул, но, как говорится, кто старое помянет, тому «Росукрэнерго» вон.
Другой избирательный конгломерат собирает сейчас олигарх Ахметов. Ключевыми акторами, которых он намерен поддержать, будут Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина", а также Дмитрий Разумков и какой-то избирательный проект, который слепят под него непосредственно перед выборами. Ни та ни другой победить на президентских выборах не победят, но завести фракции в парламент им вполне по силам. Цель – торг с другим вышеупомянутым конгломератом и пост спикера парламента для Разумкова.
Вчера, 12:56
"План победы" ПорошенкоПётр Алексеевич Порошенко свою мечту стать президентом Украины реализовал в 2014 году. Не могу сказать, что Украина от этого выиграла – в конце концов у истоков её трагедии копошились не только Ющенко с Тимошенко, не только Турчинов с Яценюком, но и Порошенко со своим знаменитым: "Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах".
К кандидатам и проектам второй категории стоит отнести целый набор персонажей украинской политики. Здесь и бывший "пророссийский" депутат Бойко. И целый пучок ставленников Сороса, Пинчука и Фиалы во главе с бывшим комиком Притулой и его личным спонсором, братом жены, тоже бывшим "пророссийским" уроженцем Донбасса Хомутынником. И разгромленная, но недобитая группа "Приват" во главе с Игорем Коломойским*, воспрянувшая духом после избрания Трампа и намеренная сделать сидящего в СИЗО СБУ депутата Дубинского кандидатом в президенты, а также выдвинуть ряд проектов в парламент страны. И набивший всем оскомину экстремист Арестович*, которого направо и налево торгует недодушенный Ермаком бывший король контрабанды Украины Сеяр Куршутов. И, наконец, в очередной раз всплывший в переломный момент в Незалежной "вечно молодой" олигарх Тигипко, недавно отпраздновавший рождение восьмого ребенка и решивший в очередной раз половить рыбку в мутной воде выборов – он уже вступил в переговоры с людьми, близкими к новой команде в Белом доме.
В общем, случись в 2025 году на Украине выборы, наблюдать за этим паноптикумом точно не будет скучно. Впрочем, с высокой вероятностью, они приведут к очередной войне всех против всех внутри огрызка Украины, последствия которой вряд ли получится сейчас спрогнозировать.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст
 
МненияУкраинавыборыПетр ПорошенкоДонбассВладимир КличкоДональд ТрампВерховная РадаРосУкрЭнергоБатькивщина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами
17:04В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
16:58Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского
16:48Сотрудник посольства Великобритании лишен аккредитации за разведывательно-подрывную работу в РФ
16:41Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы
16:41Кандидат на польских выборах Кароль Навроцкий: проводит декоммунизацию и мечтает о Галичине
16:15Фархад Ибрагимов: Если США додавят Турцию по проливам и подожгут Иран, мир окажется на пороге катастрофы
15:55Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский
15:34"Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки"
15:31Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих
15:09Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты
14:55Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"
14:44Без оглядки: решающая стадия войны
14:38"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов
14:27Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
14:01Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
13:56Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще
13:34Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций
13:34Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
13:33Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду
Лента новостейМолния