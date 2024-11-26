https://ukraina.ru/20241126/1059218586.html

Без оглядки: решающая стадия войны

Без оглядки: решающая стадия войны - 26.11.2024 Украина.ру

Без оглядки: решающая стадия войны

Война входит в решающую, самую ожесточённую стадию. Глава СВР Сергей Нарышкин сегодня заявил, что Россия отвергает какое-либо замораживание украинского конфликта, ещё раз подтвердив позицию высшего руководства страны.

2024-11-26T14:44

2024-11-26T14:44

2024-11-26T14:44

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игил

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Тем временем спустя почти неделю после испытания комплекса "Орешник" США официально подтвердили, что дали разрешение Украине атаковать Курскую область своими ракетами. По мнению британского министра обороны Джона Хили, война на Украине вошла в критическую фазуВоинственная риторика, как видим, нарастает. Что дальше? Свои мнения по этому поводу представили эксперты на собственных страницах в соцсетях.Публицист Андрей МедведевБлижайшие месяцы, возможно полгода (я не верю ни в какие договорённости и перемирия) будут очень и очень сложными. Враг вцепился в Курскую область изо всех сил. На это направление переброшены силы наиболее боеспособных подразделений ВСУ. ... Явно есть настрой держать Суджу до последнего. Более того, не исключена вероятность, что новые подразделения (а они готовятся) враг не будет вводить в бой на курском направлении, а попробует создать ещё одну точку напряжения, и атакует другую российскую приграничную область. Во всяком случае, силы и средства на это ВСУ наскребут. Да, это будет такая же авантюра, как в Курской области с понятным результатом. Все равно, в конечном счёте, враг потеряет личный состав и технику и откатится (как было в Крынках). Но сейчас, как видится, военно-политическое руководство бывшей Украины пытается решить две задачи сразу. Удержание части Курской области, и возможная атака где-то рядом, позволят, как кажется Киеву, сформировать базу для переговоров. "Мы вам Курскую область, вы нам Новороссию". Глупая иллюзия. Торга не будет. Как бы трудно не было нам, но не будет. Просто все, кто пришёл с оружием на нашу землю будут убиты. И всё. Вторая задача Киева – это продемонстрировать Западу готовность воевать сколько нужно, чтобы получить деньги и прочую поддержку... В приграничных районах враг сейчас собрал большое количество РСЗО Хаймарс, которые обслуживают, надо понимать, наёмники или прикомандированные спецы. То есть, намерения врага понятны более чем. Удары по военным объектам, но, главное, по русским городам. Террор. Причём, как становится ясно из заявлений НАТО, уже одобренный Альянсом. Как уже много раз писали коллеги, одно из определяющих сражений войны – это то, что сейчас происходит в Курской, Белгородской и Брянской областях. И быстро там все не закончится.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПсихология киллера — ввергнут ли западные элиты мир в ядерную войну?Виток за витком разворачивается эскалация конфликта России и коллективного Запада — пока ещё только на полях Украины. Все пытаются понять, сорвётся ли эскалация в неуправляемый смерч, или будет шанс отползти от черты ядерного апокалипсиса. ... Незатронутых территорий не останется. Спрятаться от ракет, вопреки нарисованным в СМИ схемам ударов, нельзя будет ни в каком бункере и ни за каким океаном. Понимают ли это те силы, которые стоят над президентами США и формулируют им техническое задание на эскалацию? Понимают ли это стоящие за спинами этих президентов лоббисты и скрытые игроки, так называемые "тёмные лошадки"? ... Если пользоваться классификацией уровней эскалации Кокошина—Балуевского, где описана последовательность этапов повышения конфронтации в ходе военных конфликтов, то мы сейчас находимся на этапе локальных боевых действий с применением конвенционального оружия, развёртывания войск, манёвров, размещения систем ПРО и наступательных вооружений. Это фаза политического и военного сдерживания. Далее от локальной войны конвенциональным оружием следует переход к широкомасштабной войне этим же оружием. Эта стадия пока не наступила, но в период с декабря по март может наступить в любой момент. Мир сейчас застыл перед этой перспективой, и вопрос в том, удастся ли от этого удержаться. Потому что следом идёт уже ядерный сценарий: демонстрация, развёртывание и применение ядерного оружия. ...Тот факт, что Россия продемонстрировала "Орешник" до кибератак по РЛС, штабам и базам НАТО, говорит о том, что Москва сдерживает себя от применения ядерного оружия. Ибо и России, и НАТО бессмысленно переходить к ударам тем же ТЯО без вывода из строя друг у друга систем дальнего обнаружения и ПВО: внезапности не будет, в ответ немедленно полетят ядерные ракеты стратегического назначения. Без вывода из строя киберсистем противника бить ядерными ракетами — это как грабить банк, не отключив сигнализацию. Внезапно напасть в современном мире не удастся. Придётся делать некие подготовительные действия, что сразу засветит намерения и вызовет ответный удар. Смысл такой атаки теряется, ибо умирать придётся вместе. Это самоубийство. Да, подлётное время "Орешника" и других наших систем при атаке на Европу очень коротко. Но США успеют включиться в войну, и потому бить Россия должна будет сразу по всем.Как сложится война до 20 января 2025 года? Генштаб МО РФ считает, что удары западными ракетами по России продолжатся. Россия будет отвечать. Тем, кто над Байденом и Трампом, и тем, кто за ними, игра на грани ядерного конфликта нужна для усиления их власти. Это их цели. Да, это психопатология, но это так. По большей части западной элиты психушка плачет, но у них у всех психология киллера. У кого-то больше, у кого-то меньше, но другие туда просто не попадают. Вменяемости там ожидать не от кого. Переплетение сил и интересов на Западе сейчас похоже на клубок дерущихся змей. Неопределённость — самое выматывающее состояние: оно в любой момент может сорваться, и блеф превратится в реальность. Политолог Алексей НаумовПоступают сообщения о сбитых над Курской областью ATACMS. По-прежнему вижу развилку ATACMS-"Орешник" той ступенью эскалации, на которой стороны останутся до инаугурации Дональда Трампа. К переходу на новую ступень могут привести удар по чувствительной цели или убийство высокопоставленного российского руководителя. Украина заинтересована в том, чтобы за оставшиеся два месяца пересечь максимальное число красных линий и как можно глубже втянуть США в войну, чтобы желающему завершить ее новому американскому президенту сделать это было практически невозможно.Заявление США о том, что они консультировали Киев касательно целей ударов ATACMS на "канонической" территории России — попытка удержать эскалацию. Из него следует, что 1) США уполномочили Украину на удары лишь по военным объектам; 2) если удар будет не по военному объекту, это самоуправство украинцев. Причем второй пункт это и предостережение самой Украине — если указания будут нарушены, разрешение могут и отозвать.В реальности отзыва я сомневаюсь, но на словах акценты расставлены именно такие. Пока ситуация в рамках моего прогноза-предположения, что до прихода новой американской администрации уровень эскалации останется на нынешнем уровне.Политтехнолог Мария Сергеева... Когда я говорю, что сегодняшняя Украина - государство-террорист, это с моей стороны скорее политологический анализ, чем эмоциональная реплика. Единственным смыслом существования сегодняшнего украинского государства является ее антироссийская и антирусская позиция. Москаляку на гиляку. Люди типа Арестовича* , пытающиеся заявить, что мы и есть изначальная Русь, отторгаются этим государством как чужеродные элементы. Слишком сложно. При этом, конечно, государство-террорист - это не все люди внутри страны, это именно суть тамошнего аппарата, взращенного поколения чиновников и активистов. На земле до сих пор полно обычных мирных людей, по тем или иным причинам не успевшим уехать, и мне их очень жалко. Также как на землях, контролируемых ИГИЛ**, жили обычные аполитичные крестьяне, чья главная цель - просто жить, работать, чтоб все были живы, здоровы и в достатке. Вторжение в Курскую область или убийство Даши Дугиной - типичные проявления государства-террориста. Заокеанские кураторы узнали про это уже постфактум. Ничем разумным и практичным эти теракты не объясняются, именно что сектантская религиозная уверенность в правильности своих действий. Я, кстати, думаю, что Зеленский сам никогда ничего не решал, такой не самый плохой актёр и импровизатор, оказавшийся между молотом и наковальней, предугадывающий желания своего истеблишмента. Ему бы хоть один вариант сценария, где он тихо сматывается доживать на уединенной вилле - немедленно сдал бы всех и вся. Но Западу все еще выгодна война до последнего украинца, а внутри страны сектантская эйфория и коллективный Левиафан, который разорвет его на части при малейшем колебании. Кстати, этот Левиафан вообще не мешает уважаемым людям делать гешефт на военной и экономической помощи. Однако одной материальной выгодой сложно объяснить происходящее. В конце концов, генералы террористической ИГИЛ** тоже воровали, даже под угрозой казни.Есть, конечно, хорошая надежда на то, что то государство- монстр, которого уважаемые заокеанские партнеры вырастили на территории Украины, в итоге, через какое-то время обернется против них самих, аки бандеровцы против поляков. Но до этого все время надо держать в уме, что Украина будет жахать любым оказавшимся у неё арсеналом, который она может использовать без привлечения иностранных специалистов. Просто потому, что может. Без оглядки на спонсоров.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом

https://ukraina.ru/20241126/1059215606.html

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