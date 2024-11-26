https://ukraina.ru/20241126/1059223153.html

Фархад Ибрагимов: Если США додавят Турцию по проливам и подожгут Иран, мир окажется на пороге катастрофы

Фархад Ибрагимов: Если США додавят Турцию по проливам и подожгут Иран, мир окажется на пороге катастрофы - 26.11.2024 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Если США додавят Турцию по проливам и подожгут Иран, мир окажется на пороге катастрофы

Турция продолжает сидеть на нескольких стульях. Она не отказывается от образа сбалансированного партнера, который выстраивает одинаково хорошие отношения и с Западом, и с Россией. Но Запад ставит перед Анкарой конкретные условия, что отношений с Москвой как у члена НАТО у нее быть не может.

2024-11-26T16:15

2024-11-26T16:15

2024-11-26T16:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по Ирану и Среднему Востоку, преподаватель экономического факультета РУДН и ИОН РАНХиГС Фархад Ибрагимов.Запад наращивает военное присутствие на границах России и Белоруссии, кроем проникновения в регионы Арктический и Балтийские регионы, он стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.- Фархад, для чего Западу нужен регион Каспийского моря?- Запад планомерно пытается оторвать постсоветское пространство от России. Через Грузию он пытается укрепиться в других республиках Южного Кавказа, Армении и Азербайджане. А Каспийское море является одной из важнейших стратегических точек на Евразийском пространстве. Каспийское море омывает Иран, Казахстан, Туркмения, Азербайджан. Это страны, которые имеют большие запасы энергоресурсов. Запад не хочет упускать возможность туда проникнуть. Но уже 250 лет именно Россия является главной страной этого региона. Большая игра тем не менее продолжается. Ее смысл в том, что британцы стремятся проникнуть в Закавказье и Центральную Азию. Ради этой цели им нужно нейтрализовать Иран и закрепиться на Каспии.- Как именно Запад это делает? Возможно, он играет на ирано-азербайджанских противоречиях?- Сейчас отношения между Баку и Тегераном перезагружаются. Азербайджан и Иран проводят совместные учения на своих границах. В последнее время активизировались контакты на двустороннем уровне, это и силовой блок, и экономические отношения.Одновременно наблюдается активность европейских миссий, в том числе французских, на границе Армении и Азербайджана, что является недопустимым. Запад очень хотел бы проникнуть и в Азербайджан, и в Казахстан и может попытаться устроить дестабилизацию в этих постсоветских государствах. Методичка на Киргизии и Украине Западом уже отработана, цветные революции использовались и в Грузии.Тем более Запад в последнее время делает много резких заявлений в адрес Ирана, Азербайджана, Туркмении и Казахстана. Чтобы обеспечить проникновение в Каспийский бассейн, они могут пойти на многое, чтобы оторвать регион от России. Но на Украине была почва, чтобы ситуация вышла из-под контроля. В этих странах такой почвы нет.- При Дональде Трампе усилия США в Прикаспийском регионе будут более активны, учитывая его недружественное отношение к Ирану и стремление Вашингтона сохранить присутствие на Ближнем Востоке?- Возможно, Трамп, который обжегся во время своего первого президентского срока, будет пересматривать свои взгляды по ближневосточному региону и ирано-израильскому конфликту. Хотя иранцы были не в восторге от победы Трампа на выборах в США. Они считают, что возможна эскалация конфликта на Ближнем Востоке после 20 января, поэтому по некоторым каналам иранцы пытаются договориться с новой администрацией. Надо сделать все, чтобы не допустить, чтобы Иран стал первопричиной для разжигания Третьей мировой.Но если Трамп не договориться с Ираном по ядерной сделке, по снятию санкций, то ситуация может выйти из-под контроля. Это добавит нам головной боли, потому что Иран дружественная страна, с которой мы граничим по Каспийскому морю. Американцы могут воспользоваться этим и разжечь еще один очаг нестабильности на евразийском пространстве. Но Трамп сначала будет пытаться договариваться, поскольку хочет сохранить образ голубя мира. Хотя я иллюзий по его поводу не питаю.- Учитывая высокий уровень эскалации в отношениях России и Запада, какие угрозы нас ожидают на Черном море? Смогут ли США и НАТО добиться пересмотра конвенции Монтре по открытости проливов и использовать в своих целях Дунай, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе?- Если США окажут на Турцию такое давление, что Анкара якобы от своего имени захочет пересмотреть конвенцию Монтре, то такой сценарий не исключен.Сами турки откровенно говорят, что на них оказывается колоссальное давление. Какое давление они не уточняют, но мы же понимаем, что они имеют в виду экономическое и политическое давление. Запад оказывает всестороннее воздействие на Турцию, чтобы она пересмотрела свою позицию в отношении России.Турция продолжает сидеть на нескольких стульях. Она не отказывается от образа сбалансированного партнера, который выстраивает одинаково хорошие отношения и с Западом, и с Россией. Но Запад ставит перед Анкарой конкретные условия, что отношений с Москвой как у члена НАТО у нее быть не может. Турция же ломает стереотипы и становится примером для подражания для некоторых других натовских стран, которые могут потом сказать Брюсселю: "Почему вы нам претензии предъявляете, если Турция дружит с Россией".Пока речь может идти только о Венгрии и Словакии. Но есть и ряд других натовских стран, которые пока боятся открыто об этом говорить. Турецкие СМИ вообще пишут, что чуть ли не половина Альянса прямо сейчас хотели бы нормализовать отношения с Россией, но страх пока не дает им это сделать. И Турция остается для Брюсселя серьезным раздражителем.Повторюсь, если на Турцию надавят таким образом, что Эрдогану просто некуда будет деваться, то Анкара эту конвенцию пересмотрит. Но пока что Анкара держится. В Турции, как и в Иране, ждут 20 января. Потому что после 20 января ситуация либо изменится в сильно лучшую сторону, либо пойдет по сценарию эскалации, когда мы будем стоять на пороге катастрофы.Мне бы не хотелось впадать в панику, но ситуация действительно очень сложная. Все заявления отдельных натовских, американских, британских и французских чиновников говорят о том, что Запад не хочет договариваться. Он хочет войны.Мы себя в обиду не дадим. Если Запад хочет войны, он ее получит. Вопрос заключается в том, что и Турция, и Иран надеяться чего-то достичь путем переговоров. Хотя не исключено, что и после 20 января на Турцию продолжат давить. Трамп же прочит на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая еще год назад публично оскорбляла Эрдогана и называла Турцию "самой ненадежной страной НАТО, против которой нужно вводить серьезные санкции". К тому же, Габбард занимает ярую произраильскую позицию, с которым у Эрдогана плохие отношения.Так что все очень и очень неоднозначно.- Подытожим. Риск эскалации в Черном море наиболее вероятен, учитывая шаткое положение Турции в НАТО?- Да. Турция попытается остаться нейтральной стороной, но ей могут выдвинуть такие жесткие условия, когда ей придется определиться, с кем она. А фактор Дуная сделает ситуацию еще более опасной.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью Анны Черкасовой с американистом 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине.

https://ukraina.ru/20241126/1059213907.html

https://ukraina.ru/20241126/1059203093.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, запад, турция, россия, дональд трамп, эрдоган, талси габбард, нато, украина.ру, рудн