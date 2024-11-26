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"Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки"

"Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки" - 26.11.2024 Украина.ру

"Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки"

Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные дальнобойные ракеты "для сдерживания и самозащиты". Об этом в своих соцсетях написал депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:37

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Депутат добавил, что на предыдущей сессии по инициативе украинской делегации Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине наносить удары вглубь территории России."Надеемся на положительное решение и на этот раз", - сказал Чернев."Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус", "Господи, ничему люди не учатся", "Мало им "Орешника", хотят чего-нибудь еще", - отреагировали на сообщение "Слуги" пользователи Сети.Многие эксперты склоняются к тому, что в оставшийся срок своего президентства Джо Байден сделает по максимуму для военной поддержки киевского режима. В частности, на днях американское информационное агентство Associated Press написало о том, что Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов."В новый пакет помощи Украине входит оружие для ПВО, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части", - уточнялось в материале.Чуть позже ирландский журналист Чей Боуз уточнил, что помимо уже анонсированного пакета помощи, Киеву может перепасть и кое-что еще. Например, новые дальнобойные ракеты JASSM дальностью от 370 до 1600 километров."Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", - написал Боуз.Представители других стран пообещали сделать рывок в военной поддержке Украины. В частности, Британия объявила об отправке в Киев десятков ракет Storm Shadow, а Минобороны Канады подтвердило внеплановую передачу ВСУ ПВО NASAMS.В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" новейшей российской ракетной системой "Орешник". В Киеве испугались возмездия Москвы, однако продолжают запускать разрешенные Байденом дальнобойные ракеты по российским территориям.Подробности в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну.

https://ukraina.ru/20241120/1059063845.html

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новости, украина, киев, россия, джо байден, нато, рада, верховная рада, ракеты, дальнобойные ракеты