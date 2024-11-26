В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей - 26.11.2024 Украина.ру
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В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей - 26.11.2024 Украина.ру
В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
Украинские оккупанты продолжают удерживать мирных жителей Курской области. Об этом сообщает курское Сетевое издание 46ТВ
2024-11-26T17:04
2024-11-26T17:04
новости
курская область
украина
вооруженные силы украины
всу
кто
мирные жители
военные преступления
гуманитарный кризис
сво
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По итогам длительных переговоров домой возвратились 46 мирных жителей Суджанского района, в том числе 12 детей. Одна из них, 14-летняя курянка рассказала Уполномоченному по правам человека в Курской области Наталье Листопадовой о том, что происходило с жителями региона в украинском плену.Вывезенных на Украину мирных жителей российского региона сначала подвергли фильтрации. После этого была больница, напоследок всех закрыли в каком-то гостиничном помещении. "Выходить было нельзя. У нас охрана была, охраняли нас. Мы были там три дня. А до этого мы были в больнице", - рассказала 14-летняя курянка.До вывоза на Украину она и другие не успевшие эвакуироваться жители Суджи жили в интернате - их туда согнали украинские боевики. По её словам, в интернате остались мирные жители района. Уполномоченный по правам человека в Курской области рассказала, что самому маленькому возвращенному с Украины жителю региона всего 3 месяца. Его зовут Миша, он родился в Сумской области. "4 месячной Оле было несколько дней, когда в ее родной город и в дом 6 августа вошли ВСУ, - сообщила Листопадова. - Две пары близнецов в одной семье... Малышей с родителями увезли в Сумскую область. Сложно представить, что пережили наши дети и мамы, находясь в плену несколько месяцев. Слава Богу, вернулись живыми".Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
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новости, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, кто, мирные жители, военные преступления, гуманитарный кризис, сво
Новости, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, мирные жители, Военные преступления, гуманитарный кризис, СВО

В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей

17:04 26.11.2024
 
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
Суджа
© Сухопутные войска Украины
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Украинские оккупанты продолжают удерживать мирных жителей Курской области. Об этом сообщает курское Сетевое издание 46ТВ
По итогам длительных переговоров домой возвратились 46 мирных жителей Суджанского района, в том числе 12 детей. Одна из них, 14-летняя курянка рассказала Уполномоченному по правам человека в Курской области Наталье Листопадовой о том, что происходило с жителями региона в украинском плену.
Вывезенных на Украину мирных жителей российского региона сначала подвергли фильтрации. После этого была больница, напоследок всех закрыли в каком-то гостиничном помещении.

"Выходить было нельзя. У нас охрана была, охраняли нас. Мы были там три дня. А до этого мы были в больнице", - рассказала 14-летняя курянка.
До вывоза на Украину она и другие не успевшие эвакуироваться жители Суджи жили в интернате - их туда согнали украинские боевики. По её словам, в интернате остались мирные жители района.
"Да, очень много. Еще человек 50", - сказала она, отвечая на вопрос об оставшихся в интернате.
Уполномоченный по правам человека в Курской области рассказала, что самому маленькому возвращенному с Украины жителю региона всего 3 месяца. Его зовут Миша, он родился в Сумской области.

"4 месячной Оле было несколько дней, когда в ее родной город и в дом 6 августа вошли ВСУ, - сообщила Листопадова. - Две пары близнецов в одной семье... Малышей с родителями увезли в Сумскую область. Сложно представить, что пережили наши дети и мамы, находясь в плену несколько месяцев. Слава Богу, вернулись живыми".
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также на эту тему: "Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
 
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