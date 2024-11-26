В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
© Сухопутные войска Украины
Украинские оккупанты продолжают удерживать мирных жителей Курской области. Об этом сообщает курское Сетевое издание 46ТВ
По итогам длительных переговоров домой возвратились 46 мирных жителей Суджанского района, в том числе 12 детей. Одна из них, 14-летняя курянка рассказала Уполномоченному по правам человека в Курской области Наталье Листопадовой о том, что происходило с жителями региона в украинском плену.
Вывезенных на Украину мирных жителей российского региона сначала подвергли фильтрации. После этого была больница, напоследок всех закрыли в каком-то гостиничном помещении.
"Выходить было нельзя. У нас охрана была, охраняли нас. Мы были там три дня. А до этого мы были в больнице", - рассказала 14-летняя курянка.
"Выходить было нельзя. У нас охрана была, охраняли нас. Мы были там три дня. А до этого мы были в больнице", - рассказала 14-летняя курянка.
До вывоза на Украину она и другие не успевшие эвакуироваться жители Суджи жили в интернате - их туда согнали украинские боевики. По её словам, в интернате остались мирные жители района.
"Да, очень много. Еще человек 50", - сказала она, отвечая на вопрос об оставшихся в интернате.
Уполномоченный по правам человека в Курской области рассказала, что самому маленькому возвращенному с Украины жителю региона всего 3 месяца. Его зовут Миша, он родился в Сумской области.
"4 месячной Оле было несколько дней, когда в ее родной город и в дом 6 августа вошли ВСУ, - сообщила Листопадова. - Две пары близнецов в одной семье... Малышей с родителями увезли в Сумскую область. Сложно представить, что пережили наши дети и мамы, находясь в плену несколько месяцев. Слава Богу, вернулись живыми".
"4 месячной Оле было несколько дней, когда в ее родной город и в дом 6 августа вошли ВСУ, - сообщила Листопадова. - Две пары близнецов в одной семье... Малышей с родителями увезли в Сумскую область. Сложно представить, что пережили наши дети и мамы, находясь в плену несколько месяцев. Слава Богу, вернулись живыми".
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).