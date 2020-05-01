Пандемия COVID-19, вероятно, в ближайшее время будет иметь политическое продолжение. Сейчас, когда уже наметились первые признаки спада эпидемии, перед политическими элитами возник вопрос: кто виноват? Кто и почему попадает под подозрение, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру

В первую очередь пандемия коронавируса может спровоцировать новый глобальный конфликт между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп уже пригрозил Китаю последствиями. По его словам, если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса, Вашингтон готов к активным антикитайским действиям.

Так, ряд штатов уже подали в суд на Китай — речь идет о миллиардных исках. Общая сумма, на которую США хотят «оштрафовать» Китай, по некоторым оценкам, достигает $3 триллионов (221,78 триллиона рублей), то есть половину годового ВВП КНР.

Кроме того, некоторые страны Европы уже выразили желание поддержать США, но Китай любые обвинения отвергает. Межуев: После пандемии коронавируса начнётся многолетняя холодная война между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Андрей Владимирович, на ваш взгляд, зачем Трамп обвиняет Китай? Какие цели он преследует?

— У Трампа на носу президентские выборы. Когда очень много вопросов к действиям федеральной власти в условиях эпидемии коронавируса, ему не только крайне необходимы победы над коронавирусом, но и показать источник проблем. Ну и Китай, противоречия с которым не исчезли и противостояния с которым будут идти только по нарастающей, наряду с Венесуэлой и уже позабытой Северной Кореей, — конкурент номер один. И здесь Трампу нужно показать, что он эффективен и дееспособен.

И мне кажется, что пока тема ограничится, скорее, громкими заявлениями. Я далек от мысли, что инициативы сенаторов получат какое-то практическое развитие, но в том, что информационно эта тема дальше будет раскручиваться, сомневаться не приходится.

- Будет ли Трамп усиливать давление? Возможны ли в перспективе такие действия со стороны Вашингтона, как изъятие средств Китая в качестве обеспечения исков, например? Арест собственности? Торговые санкции?

— Эта были бы экстраординарные решения. Думаю, на такие меры не пойдут. По сути это было бы равнозначно объявлению войны.

- То есть вариант полного разрыва отношений между США и Китаем исключается?

— Да. Соединенные Штаты тоже пока достаточно серьезно зависят от Китая, и идея Трампа о том, чтобы вернуть производство [из Китая] в Соединенные Штаты Америки, еще очень далека от логического завершения. И, если поставить все на стоп-кран в этих условиях, для Соединенных Штатов последствия тоже будут весьма и весьма болезненными.

- Могут ли в таком случае США попытаться нанести удар по Китаю изнутри? Сообщалось, что в КНР начались активные митинговые действия, организованные оппозицией. Может ли Вашингтон попытаться воспользоваться этим?

— Дело в том, что ситуация с Китаем — это тот случай, когда верхи еще могут управлять по-старому, а раз они могут управлять по старому, то любые попытки бунта, цветных революций будут подавлены. Посмотрите на ситуацию с Гонконгом.

Ну и учитывая возможности великого китайского файрвола, возможности слежки, которые не просто так называют цифровым концлагерем, — это все во время эпидемии коронавируса китайские власти достаточно хорошо апробировали… Поэтому, я думаю, что попытки расшатать Китай изнутри успеха иметь не будут. Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

- Если, как вы говорите, все эти события будут только в информационном плане развиваться, то может ли повториться ситуация, как это было с Ираком, когда образ врага был сконцентрирован в лице Саддама Хусейна?

— Да-да, абсолютно верно. Всегда, когда Запад вступал в какое-то противостояние, формировался — демонизировался — такой образ «зла», как с СССР — «империя зла» и т.д. И только потом переходили к активным действиям, как в случае с Ираком. Мы помним историю с химическим оружием, и к чему это привело — к оккупации фактически…

Но с Китаем, учитывая, что это ядерная держава, учитывая его экономический потенциал, такие методы не пройдут. Скорее всего, мы получим достаточно жесткую экономическую войну. Но опять же подчеркну, сейчас пойти на арест китайских активов… Ну, Трамп не самоубийца.

- А может ли Китай в свою очередь пойти на такие ответные действия? Например, отказаться от доллара и полностью перевести внутреннюю и, главное, внешнюю торговлю на юань?

— Ну, разговоры об этом ходят достаточно давно, но, учитывая специфику нынешней ситуации, мне кажется, спешить тоже не будут.

- А в целом, по-вашему, есть ли у Китая достаточно ресурсов, чтобы противостоять Вашингтону и стать альтернативным центром силы и влияния?

— Сейчас Китай может только искать потенциальных союзников: те же ЮАР, Бразилия, несмотря на то что Бразилия сейчас имеет скорее проамериканского президента. Китай нуждается в союзниках. Сейчас выходить один на один со Штатами — к такому противостоянию Китай точно не готов.

- Вот США, кстати, при наличии ряда противоречий с ЕС все-таки заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, которые поддержали американские претензии в отношении Китая. Как думаете, почему они это сделали?

— Дело в том, что Евросоюз прекрасно понимает, что Соединенным Штатам крайне важно сейчас сформировать такой «санитарный кордон», который стал бы препятствием для усиления российских позиций в европейской экономике и связывал бы экономические возможности и потенциал европейских стран. Так как США понимают, что, в отличие от Украины, эти страны куда более субъектны и не желают быть просто пешками на большой шахматной доске. Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Поэтому Евросоюз прекрасно понимает, что Соединенные Штаты, как в свое время Великобритания, которая была заинтересована в том, чтобы на Европейском континенте не было ни одной доминирующей сверхдержавы, имеют свой геополитический интерес, который расходится с долгосрочными геополитическими интересами большинства европейских стран.

И для них сейчас момент, когда этот «санитарный кордон» можно будет пробить. Во всяком случае наделать в нем дыр.

- На ваш взгляд, какой должна быть позиция России в противостоянии США и Китая?

— В этой ситуации для России как раз удобный момент, когда она может играть на вот этих противоречиях между Соединенными Штатами и Китаем, но не принимая окончательно позицию ни одной из сторон.

- А каким образом Россия может на этом играть?

— В этой ситуации удобно продвигать идею демонтажа экономических санкций. Как раз все прекрасно видят, скажем так, эгоизм Соединенных Штатов Америки, что США возвращаются к подобию Доктрины Монро. И на этом фоне облегчается диалог России с европейцами.

- Можно ли на этом фоне пробовать реализовать сценарий создания своей валюты и своей платежной системы странами ШОС, о чем еще несколько лет назад шел разговор?

— Боюсь, что экономические последствия ситуации вокруг коронавируса будут достаточно велики. И как раз в данный момент будет не до того. Но учитывая то, что все быстро меняется, возможно, спустя год-полтора эта идея может выйти на практическую реализацию.