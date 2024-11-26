Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский - 26.11.2024 Украина.ру
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Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский
Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский - 26.11.2024 Украина.ру
Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский
Журналист, гуманист и эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру рассказал о реакции Запада на российский "Орешник", о путях к миру, об... Украина.ру, 26.11.2024
2024-11-26T15:55
2024-11-26T15:56
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ссср
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Журналист, гуманист и эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру рассказал о реакции Запада на российский "Орешник", о путях к миру, об опасности ядерной эскалации в украинском кризисе и о других мировых кризисах, а также о том, возможен ли возврат человечества к созидательному пути развития. 00:30 – "Орешник" и реакция Запада на него; 04:11 – Эскалация конфликта или мир? 09:07 – Фильм о гонениях на церковь на Украине; 12:20 – Другие кризисы в мире; 15:50 – О возвращении на путь развития; 19:24 – Об объединении человечества. ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, запад, украина, олег ясинский, нато, рпц, кризис, ссср, история ссср, церковь, латинская америка, азия, "орешник", эскалация, военная эскалация, видео
Видео, Россия, Запад, Украина, Олег Ясинский, НАТО, РПЦ, кризис, СССР, история СССР, Церковь, Латинская Америка, Азия, "Орешник", эскалация, военная эскалация

Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский

15:55 26.11.2024 (обновлено: 15:56 26.11.2024)
 
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Журналист, гуманист и эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру рассказал о реакции Запада на российский "Орешник", о путях к миру, об опасности ядерной эскалации в украинском кризисе и о других мировых кризисах, а также о том, возможен ли возврат человечества к созидательному пути развития.
00:30 – "Орешник" и реакция Запада на него;
04:11 – Эскалация конфликта или мир?
09:07 – Фильм о гонениях на церковь на Украине;
12:20 – Другие кризисы в мире;
15:50 – О возвращении на путь развития;
19:24 – Об объединении человечества.
ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
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ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияЗападУкраинаОлег ЯсинскийНАТОРПЦкризисСССРистория СССРЦерковьЛатинская АмерикаАзия"Орешник"эскалациявоенная эскалация
 
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