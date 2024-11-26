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Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский

Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский - 26.11.2024 Украина.ру

Кого отрезвил "Орешник": об огромном прорыве к миру и настоящих союзниках России — Ясинский

Журналист, гуманист и эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру рассказал о реакции Запада на российский "Орешник", о путях к миру, об... Украина.ру, 26.11.2024

2024-11-26T15:55

2024-11-26T15:55

2024-11-26T15:56

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Журналист, гуманист и эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру рассказал о реакции Запада на российский "Орешник", о путях к миру, об опасности ядерной эскалации в украинском кризисе и о других мировых кризисах, а также о том, возможен ли возврат человечества к созидательному пути развития. 00:30 – "Орешник" и реакция Запада на него; 04:11 – Эскалация конфликта или мир? 09:07 – Фильм о гонениях на церковь на Украине; 12:20 – Другие кризисы в мире; 15:50 – О возвращении на путь развития; 19:24 – Об объединении человечества. ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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