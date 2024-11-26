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Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы

Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы - 26.11.2024 Украина.ру

Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik

2024-11-26T17:29

2024-11-26T17:29

2024-11-26T17:29

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"Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik", - сказал венесуэльский лидер, объявив о подписании соглашения.Журналисты Sputnik стали первыми российскими гостями еженедельной телепрограммы президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.Международное информационное агентство и радио Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, ведёт радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.В странах дальнего и ближнего зарубежья действует 25 мультимедийных центров Sputnik. Радиовещание ведётся на 20 стран с аудиторией свыше 200 млн. человек. Аудитория Sputnik в соцсетях превышает 32 млн. пользователей.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему деятельности вдругой американской стране. Подробности в публикации Кто в США против Первой поправки к Конституции США? Задержание российских журналистов и реакция МИД РФ

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новости, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, sputnik, латинская америка, российские сми, журналисты