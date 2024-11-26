https://ukraina.ru/20241126/1059226668.html
Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы
Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы - 26.11.2024 Украина.ру
Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik
2024-11-26T17:29
2024-11-26T17:29
2024-11-26T17:29
новости
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
sputnik
латинская америка
российские сми
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059226476_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c50b79c36ea9ffc7087961f589c8b341.jpg
"Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik", - сказал венесуэльский лидер, объявив о подписании соглашения.Журналисты Sputnik стали первыми российскими гостями еженедельной телепрограммы президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.Международное информационное агентство и радио Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, ведёт радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.В странах дальнего и ближнего зарубежья действует 25 мультимедийных центров Sputnik. Радиовещание ведётся на 20 стран с аудиторией свыше 200 млн. человек. Аудитория Sputnik в соцсетях превышает 32 млн. пользователей.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему деятельности вдругой американской стране. Подробности в публикации Кто в США против Первой поправки к Конституции США? Задержание российских журналистов и реакция МИД РФ
венесуэла
сша
россия
латинская америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059226476_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c8f018bb34b364d2bbf86280bf0a005.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, sputnik, латинская америка, российские сми, журналисты
Новости, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Sputnik, Латинская Америка, Российские СМИ, журналисты
Представители Sputnik стали первыми журналистами из России в телепрограмме президента Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik
"Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik", - сказал венесуэльский лидер, объявив о подписании соглашения.
Журналисты Sputnik стали первыми российскими гостями еженедельной телепрограммы президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.
Международное информационное агентство и радио Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, ведёт радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.
В странах дальнего и ближнего зарубежья действует 25 мультимедийных центров Sputnik. Радиовещание ведётся на 20 стран с аудиторией свыше 200 млн. человек. Аудитория Sputnik в соцсетях превышает 32 млн. пользователей.