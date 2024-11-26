Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами - 26.11.2024 Украина.ру
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Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами
Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами - 26.11.2024 Украина.ру
Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами
За прошедшие трое суток ВСУ нанесли дважды атаковали Курскую область дальнобойными западными ракетами ATACMS. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ
2024-11-26T17:12
2024-11-26T17:18
новости
россия
курская область
джо байден
вооруженные силы украины
рада
atacms
дальнобойные ракеты
атака
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В комментарии уточняется, что в субботу, 23 ноября украинские военные нанесли удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка.Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", уничтожил три из них, а две - достигли цели. В результате повреждения получила радиолокационная станция, среди личного состава есть пострадавшие.В ведомстве подчеркнули, что ответные действия готовятся.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.В Киеве испугались возмездия Москвы, однако продолжают запускать разрешенные Байденом дальнобойные ракеты по российским территориям, а также просить у "старшего брата" новые.Еще по теме: Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду.
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новости, россия, курская область, джо байден, вооруженные силы украины, рада, atacms, дальнобойные ракеты, атака
Новости, Россия, Курская область, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Рада, ATACMS, дальнобойные ракеты, атака

Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами

17:12 26.11.2024 (обновлено: 17:18 26.11.2024)
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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За прошедшие трое суток ВСУ нанесли дважды атаковали Курскую область дальнобойными западными ракетами ATACMS. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ
В комментарии уточняется, что в субботу, 23 ноября украинские военные нанесли удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", уничтожил три из них, а две - достигли цели. В результате повреждения получила радиолокационная станция, среди личного состава есть пострадавшие.
"25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - уточняется в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ответные действия готовятся.
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
В Киеве испугались возмездия Москвы, однако продолжают запускать разрешенные Байденом дальнобойные ракеты по российским территориям, а также просить у "старшего брата" новые.
15:34
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НовостиРоссияКурская областьДжо БайденВооруженные силы УкраиныРадаATACMSдальнобойные ракетыатака
 
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