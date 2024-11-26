https://ukraina.ru/20241126/1059225932.html

Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами

Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами - 26.11.2024 Украина.ру

Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами

За прошедшие трое суток ВСУ нанесли дважды атаковали Курскую область дальнобойными западными ракетами ATACMS. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ

2024-11-26T17:12

2024-11-26T17:12

2024-11-26T17:18

новости

россия

курская область

джо байден

вооруженные силы украины

рада

atacms

дальнобойные ракеты

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059226320_0:0:547:309_1920x0_80_0_0_8e48441952c0a79878524dc9cb06988d.jpg

В комментарии уточняется, что в субботу, 23 ноября украинские военные нанесли удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка.Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", уничтожил три из них, а две - достигли цели. В результате повреждения получила радиолокационная станция, среди личного состава есть пострадавшие.В ведомстве подчеркнули, что ответные действия готовятся.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.В Киеве испугались возмездия Москвы, однако продолжают запускать разрешенные Байденом дальнобойные ракеты по российским территориям, а также просить у "старшего брата" новые.Еще по теме: Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду.

https://ukraina.ru/20241126/1059221493.html

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, джо байден, вооруженные силы украины, рада, atacms, дальнобойные ракеты, атака