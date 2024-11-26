Три дня, два удара, 13 ATACMS: ВСУ снова атаковали Россию американскими ракетами
17:12 26.11.2024 (обновлено: 17:18 26.11.2024)
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
За прошедшие трое суток ВСУ нанесли дважды атаковали Курскую область дальнобойными западными ракетами ATACMS. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ
В комментарии уточняется, что в субботу, 23 ноября украинские военные нанесли удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", уничтожил три из них, а две - достигли цели. В результате повреждения получила радиолокационная станция, среди личного состава есть пострадавшие.
"25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - уточняется в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ответные действия готовятся.
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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