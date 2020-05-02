«Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно», — заявил Ляшко.
Он добавил, что если снимать карантин без обоснованных профилактических мероприятий, то это приведет к тому, что до конца года от коронавируса погибнут около 120-140 тыс. украинцев.