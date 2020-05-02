Заместитель главы Минздрава Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко призвал соотечественников включить «тумблер терпения» и соблюдать карантин, объяснив, чем может закончиться одномоментное снятие всех ограничений. Об этом он написал 2 мая в своем Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Он добавил, что если снимать карантин без обоснованных профилактических мероприятий, то это приведет к тому, что до конца года от коронавируса погибнут около 120-140 тыс. украинцев.