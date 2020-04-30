Власти Казахстана продлили масочный режим до конца 2020 года. Об этом накануне сообщила главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова, передает NUR.KZ

Санврач отметила, что людям придется привыкнуть к существованию коронавируса и научиться с ним жить.

«Даже когда закончится карантин, мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием», — заявила Есмагамбетова.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев пояснил, что ношение масок обязательно в закрытых помещениях и общественном транспорте. Использование масок на улице носит рекомендательный характер.