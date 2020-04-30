Санврач отметила, что людям придется привыкнуть к существованию коронавируса и научиться с ним жить.
«Даже когда закончится карантин, мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием», — заявила Есмагамбетова.
Поэтому до конца 2020 года в Казахстане будет действовать масочный режим. Ношение защитных масок, соблюдение дистанции и дезинфекция будут обязательны на всех предприятиях и объектах республики даже после снятия карантина.
Ранее глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев пояснил, что ношение масок обязательно в закрытых помещениях и общественном транспорте. Использование масок на улице носит рекомендательный характер.