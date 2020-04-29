Российский актер Федор Добронравов сравнил кризис из-за эпидемии коронавируса с лихими девяностыми. Об этом 28 апреля сообщает donday.ru

Этого не ожидает никто. Добронравов поделился подробностями нового сезона «Сватов» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По его словам, даже в сложные 90-е годы, когда он работал в театре «Сатирикон», зарплату не всегда выплачивали вовремя, но зал был заполнен каждый вечер.

Теперь же, в связи с пандемией коронавируса, все театры стоят пустыми, а зрители и актеры сидят по домам.

«Такого, как сейчас, не было даже в лихие 90-е», — сказал Добронравов.

Он добавил, что ситуация удручающая. Деньги подходят к концу, а какой-то определенности пока нет. Винить в происходящем некого: весь мир сейчас оказался в одинаковом положении.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморозились. Хотя пока еще жив, все терпимо», — отметил актер.

Заморожены также и съемки сериала «Сваты», в котором Федор Добронравов исполняет одну из главных ролей.