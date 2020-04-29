У одного из ведущих актеров Московского театра Сатиры не было недостатка в ролях.
По его словам, даже в сложные 90-е годы, когда он работал в театре «Сатирикон», зарплату не всегда выплачивали вовремя, но зал был заполнен каждый вечер.
Теперь же, в связи с пандемией коронавируса, все театры стоят пустыми, а зрители и актеры сидят по домам.
«Такого, как сейчас, не было даже в лихие 90-е», — сказал Добронравов.
Он добавил, что ситуация удручающая. Деньги подходят к концу, а какой-то определенности пока нет. Винить в происходящем некого: весь мир сейчас оказался в одинаковом положении.
«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморозились. Хотя пока еще жив, все терпимо», — отметил актер.
Заморожены также и съемки сериала «Сваты», в котором Федор Добронравов исполняет одну из главных ролей.