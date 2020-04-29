В Чернобыльской зоне отчуждения, а также в Житомирской области продолжают тушение отдельных очагов тления. Об этом 29 апреля сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины

Украина во мгле. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса под Киевом и Житомиром © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 07:00 29 апреля силы ГСЧС оказывают помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава.

Также локализованы пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств.