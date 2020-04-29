Отмечается, что к тушению пожаров в Чернобыльской зоне привлечены 590 человек и 150 единиц техники, в том числе два вертолета. Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 3 путеукладчика Вооруженных сил Украины.
В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 07:00 29 апреля силы ГСЧС оказывают помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава.
Также локализованы пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств.