«По состоянию на 09:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 456 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1489 и 1341 человек соответственно. Еще 821 и 708 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 643 случая. В Ровенской области заболели более 588 человек. За отметку 400 перешли Винницкая и Львовская области. В других регионах заболевших около 300 и меньше.
По состоянию на утро 29 апреля в центральную лабораторию поступило 1230 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.