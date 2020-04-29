На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9866 случаев коронавируса, 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. Об этом 29 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1489 и 1341 человек соответственно. Еще 821 и 708 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 643 случая. В Ровенской области заболели более 588 человек. За отметку 400 перешли Винницкая и Львовская области. В других регионах заболевших около 300 и меньше.

По состоянию на утро 29 апреля в центральную лабораторию поступило 1230 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.