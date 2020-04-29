За минувшие сутки коронавирус в Ровенской области подтвердили у 29 человек, среди них две медицинские сестры и сотрудница облгосадминистрации. Об этом вечером 28 апреля сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Возраст больных от 7 до 82 лет.

«Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой районной больницы и Ровенской ЦГБ», — сказал Коваль.

У сотрудницы облгосадминистрации наличие заболевания подтвердилось при тестировании работников Общего отдела Ровенской ОГА. Было установлено, что ранее коронавирус зафиксировали у члена семьи больной. У ее коллег результаты отрицательные.

Коваль заверил, что в последний раз на рабочем месте инфицированная сотрудница была 21 апреля. В кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Поэтому облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме.