Новые случаи коронавируса обнаружили у восьми жителей Ровно. Еще 16 больных проживают в Ровенском районе, трое — в Здолбунове и один в городе Дубно. Также один инфицированный живет в Гощанском районе области.
Возраст больных от 7 до 82 лет.
«Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой районной больницы и Ровенской ЦГБ», — сказал Коваль.
У сотрудницы облгосадминистрации наличие заболевания подтвердилось при тестировании работников Общего отдела Ровенской ОГА. Было установлено, что ранее коронавирус зафиксировали у члена семьи больной. У ее коллег результаты отрицательные.
Коваль заверил, что в последний раз на рабочем месте инфицированная сотрудница была 21 апреля. В кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Поэтому облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме.