«По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона во всех храмах Одесской и Донецкой епархий будут осуществлять ежедневно молебны о ниспослании дождя», — говорится в материале на сайте отдела.
На днях по просьбе местных жителей митрополит Агафангел посетил хозяйство «Покровское» в Одесской области.
«В последние месяцы погодные условия не способствуют развитию сельского хозяйства, поэтому владыка, помолившись о ниспослании дождя, призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге для продолжения хлебозаготовки и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи», — говорится в сообщении.
В Донбассе также наблюдается длительное отсутствие осадков, которое усугубляется частыми сильными ветрами, поэтому особенно необходимо «призвать помощь Божию, чтобы избежать вреда для сельского и домашнего хозяйств», добавляется в материале.