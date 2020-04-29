В храмах канонической Украинской православной церкви в Одессе и Донецке будут молиться о дожде, что необходимо для сельского хозяйства. Об этом 28 апреля сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ

Украину ждет потеря болот, засуха, уменьшение запаса рыбы и гибель целых экосистем - ученые © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк Агафангела и митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона во всех храмах Одесской и Донецкой епархий будут осуществлять ежедневно молебны о ниспослании дождя», — говорится в материале на сайте отдела.

На днях по просьбе местных жителей митрополит Агафангел посетил хозяйство «Покровское» в Одесской области.

«В последние месяцы погодные условия не способствуют развитию сельского хозяйства, поэтому владыка, помолившись о ниспослании дождя, призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге для продолжения хлебозаготовки и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи», — говорится в сообщении.

В Донбассе также наблюдается длительное отсутствие осадков, которое усугубляется частыми сильными ветрами, поэтому особенно необходимо «призвать помощь Божию, чтобы избежать вреда для сельского и домашнего хозяйств», добавляется в материале.