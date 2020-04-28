В ноябре 2019 года депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором утверждает, что Вятрович якобы присвоил часть денег Института нацпамяти, потраченных на проведение Международного форума памяти жертв «Голодомора» в 2018 году.
«На вопрос финансового характера экс-глава Института нацпамяти сообщил, что ничего об этом не помнит», — сказал Арманов.
По его словам, Вятровича допросили также относительно использования бюджетных средств на фуршет по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов. Депутат также заявил, что данную информацию забыл.