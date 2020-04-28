Депутат Рады от «Европейской солидарности», экс-директор Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович на допросе в Госбюро расследований (ГБР) заявил, что не помнит подробности финансирования форума памяти жертв «Голодомора». Об этом и.о. главы управления по организации досудебных расследований ГБР Николай Арманов рассказал «РБК-Украине» 28 апреля

«Империя наносит ответный удар». ГБР ждет Вятровича на допрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максим Бужанский обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором утверждает, что Вятрович якобы присвоил часть денег Института нацпамяти, потраченных на проведение Международного форума памяти жертв «Голодомора» в 2018 году.

«На вопрос финансового характера экс-глава Института нацпамяти сообщил, что ничего об этом не помнит», — сказал Арманов.

По его словам, Вятровича допросили также относительно использования бюджетных средств на фуршет по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов. Депутат также заявил, что данную информацию забыл.