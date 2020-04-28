«Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей», — отметила координатор ООН.
Она напомнила, то ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести в Белоруссии карантин, перенести массовые мероприятия и остановить работу предприятий.
«Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи», — говорится в обращении.
В Белоруссии, согласно последним данным, зафиксировано 12 208 случаев заражения коронавирусом, 79 человек скончались, 1 993 выздоровели. Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире.