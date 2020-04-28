Организация объединенных наций (ООН) призвала власти Белоруссии незамедлительно принять меры по ужесточению физического дистанцирования из-за COVID-19. Об этом заявила постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая, передает портал Tyt.by

«Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей», — отметила координатор ООН.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи», — говорится в обращении.

В Белоруссии, согласно последним данным, зафиксировано 12 208 случаев заражения коронавирусом, 79 человек скончались, 1 993 выздоровели. Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире.