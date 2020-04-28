Согласно последней информации университета, из 119 проектов пока только девять образцов из Канады, США, Китая и Великобритании продвинулись до стадии клинических испытаний. А китайским ученым уже удалось начать вторую фазу клинических испытаний.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) открыла новую международную инициативу по ускорению разработки технологий диагностики и лечения болезни, вызываемой коронавирусом. Она получила название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, более 210 тысяч из которых скончались.