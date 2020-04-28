Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило издание РБК-Украина

«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах — это очень важно. Н все-таки я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительстве», — заявил Разумков в интервью изданию.

Неудачное начало гастролей в Украине звезды грузинского балета Саакашвили © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений», — добавил спикер.

В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием. Окончательное решение о назначении Саакашвили на должность должен принять парламент.