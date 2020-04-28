Демократы Палаты представителей американского Конгресса планируют на следующей неделе одобрить возможность дистанционного голосования отсутствующих на заседании конгрессменов через их присутствующих коллег из-за пандемии коронавируса, передает издание The Hill 27 апреля

Блюдут дистанцию: днепровские депутаты готовятся к сессии на парковке — фото © dnepr.com Нэнси Пелоси сообщила, что по этому вопросу будет проведено специальное голосование.

Первоначально предложение было обнародовано на прошлой неделе председателем комитета по регламенту Палаты представителей Джимом Макговерном. Он также предлагал проводить комитетские процедуры в виртуальном режиме.

«Изначально планировалось проголосовать на прошлой неделе… Однако демократы решили отозвать заявку из-за споров с республиканцами, которые настаивали на личном присутствии законодателей на примере работников жизненно важных отраслей, которые не могут работать удаленно», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что последние недели Палата представителей и Сенат США практически не заседали из-за мер социального дистанцирования, направленных на сокращение распространения COVID-19.