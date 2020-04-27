Все ведущие державы мира ведут работу над биологическим оружием, так что гипотезу об умышленном создании коронавируса отбрасывать нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

По его словам, вполне возможно, что коронавирус нового типа создали в лаборатории.

«Другое дело в применении — если это не несчастный случай, то мы имеем дело с самой большой биологической атакой в истории человечества, фактически с первой мировой биологической войной.

Корейба о коронавирусе: Мы имеем дело с первой мировой биологической войной © Facebook, Kuba Korejba

Якуб Корейба добавил, что вряд ли кто-нибудь добровольно признается в содеянном. Кроме того, все ведущие мировые державы используют происходящее в своих собственных целях.

Полностью интервью можно прочитать здесь.