По его словам, вполне возможно, что коронавирус нового типа создали в лаборатории.
«Другое дело в применении — если это не несчастный случай, то мы имеем дело с самой большой биологической атакой в истории человечества, фактически с первой мировой биологической войной.
С точки зрения опыта конфликтов XX века сложно себе представить такую возможность, но, как известно, генералы, а с ними и общественность, всегда готовятся к прошлым войнам — суть инновации именно в том, что данный случай происходит впервые», — рассказал собеседник издания.
Якуб Корейба добавил, что вряд ли кто-нибудь добровольно признается в содеянном. Кроме того, все ведущие мировые державы используют происходящее в своих собственных целях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.