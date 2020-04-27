Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили важность продолжения переговоров для достижения мира в Донбассе. Об этом 27 апреля сообщается на сайте Офиса президента Украины

Украина.ру на Youtube Одесские предприниматели взбунтовались против закрытия рынков - видео