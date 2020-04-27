«Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате. Президент Франции поприветствовал взаимное освобождении удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек», — говорится в сообщении.
Стороны также отметили взаимный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации. Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину.