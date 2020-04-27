Бывшая жена футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что экс-супруг затягивает все судебные процессы, в которых он пытается отсудить общих детей, и пытается подкупить судей, передает «Футбол 1» 27 апреля

Раздел имущества: Суд запретил Тимощуку продавать квартиры, но счета не арестовал © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

«С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не закончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает… Он всегда пытается использовать детей против меня… Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни одного евро», — заявила она.

Также Навроцкая рассказала, что Тимощук звонит дочерям перед каждым судебным процессом и занимается подкупом судей.