Отмечается, что бывшие супруги не живут вместе около шести лет. Навроцкая продолжает проживать в Мюнхене, где Тимощук играл за «Баварию». А сам бывший футболист переехал в Санкт-Петербург и работает в «Зените».
«С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не закончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает… Он всегда пытается использовать детей против меня… Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни одного евро», — заявила она.
Также Навроцкая рассказала, что Тимощук звонит дочерям перед каждым судебным процессом и занимается подкупом судей.