«Из Херсонской области сообщают. Народ набылся в карантине и начинает развлекаться драками, без отрыва от семейной жизни. 20-30 сигналов поступает в полицию ежедневно. Составляются протоколы. Наверняка, рушатся семьи. А так было хорошо, когда супруги виделись редко и кратко», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская полиция намерена создать спецназ для противодействия семейному насилию.
Это связано с тем, что сотрудники полиции постоянно получают ранения холодным оружием от участников семейных разборок.