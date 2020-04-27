Десятки сигналов о домашнем насилии в Херсонской области поступает в полицию ежедневно, из-за необходимости соблюдать самоизоляцию рушатся семьи, сообщает Telegram-канал Украина.ру 27 апреля

«Из Херсонской области сообщают. Народ набылся в карантине и начинает развлекаться драками, без отрыва от семейной жизни. 20-30 сигналов поступает в полицию ежедневно. Составляются протоколы. Наверняка, рушатся семьи. А так было хорошо, когда супруги виделись редко и кратко», — говорится в сообщении.

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Это связано с тем, что сотрудники полиции постоянно получают ранения холодным оружием от участников семейных разборок.