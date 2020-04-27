Telegram-канал Украина.ру 27 апреля рассказал, как проходит эпопея с назначением Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам, кто за и кто против в высших эшелонах власти

«Депутаты Верховной Рады не горят желанием голосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером в правительство Украины. Поэтому нелегкую работу по лоббированию «второго пришествия» Михо в украинскую власть взял на себя глава Офиса президента Андрей Ермак», — сообщает Украина.ру в Telegram.

Как Саакашвили Порошенко сдал. Что экс-президент Грузии скрывал про экс-президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсен Аваков, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Сам же Саакашвили в счастливом для себя исходе голосования уверен. Скандальный грузин надеется, что в случае чего сам Владимир Зеленский замолвит за него словечко перед своими депутатами, а они отказать ему не смогут», — пишет Украина.ру в Telegram.