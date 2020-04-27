Береговая охрана Соединенных Штатов наблюдение за непривычным скоплением нефтеналивных танкеров у побережья юга Калифорнии у портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич. Об этом сообщила береговая охрана данного района в Facebook

Данная ситуация названа уникальной, из-за нее ведомство вынуждено адаптировать свои подходы к работе, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.

О причинах аномалии служба не сообщила, однако ранее сообщалось, что нефтетрейдеры используют танкеры для хранения излишков нефти, образовавшихся из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса.

Сухопутные хранилища давно переполнены, а количество нефти, хранящееся в стоящих на приколе танкерах, с 1 марта выросло на 76% и достигло 153 миллионов баррелей.