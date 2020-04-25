Частая смена руководящих составов таможенной и налоговых служб Украины — это проблема сложившейся в стране коррупционной системы. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 25 апреля

Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем. При схожих обстоятельствах были также уволены глава ГФСУ в 2015-2017 гг Роман Насиров, и.о. главы ГФСУ в 2017-2018 гг Мирослав Продан и ряд других чиновников из этих структур.

По мнению Ищенко, частая смена руководящих составов таможенной и налоговых служб Украины связана с тем, что Украина «просто прекратила свое существование как государство».

«И начала она это делать задолго до переворота, когда государственные должности начали превращаться в кормушку, а само государство — в единый коррупционный механизм, где воруют все у всех. То есть это проблема существующей на Украине системы. Не должностей, не конкретных людей, а системы, которая этих людей отбирает и именно такое звучание придает этим должностям», — заявил он.

При этом политолог сомневается, что в отношении Нефёдова и Верланова начнется какое-то следствие, так как для этого понадобилось бы вскрывать коррупционные схемы, которые работают постоянно вне зависимости от руководителей.

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