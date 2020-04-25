В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем. Почему посты руководителей этих служб так часто сменяются и какие будут последствия, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал в интервью Украине.ру

Ростислав Ищенко. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк - Ростислав, как вам кажется, увольнение глав таможенной и налоговой служб стало неожиданностью или было каким-то закономерным событием?

— Вы знаете, именно вчера и именно их — может быть, было и неожиданностью. Там же постоянно идет внутренняя борьба различных группировок — постоянно кого-то назначают, кого-то увольняют. Не они первые и не они последние.

- За годы независимости Украины должности руководителей таможенной и налоговой служб стали одними из самых часто сменяемых в государственной иерархии. И, как правило, снимают их всегда с криминальными последствиями. Можно вспомнить, например, главу ГФСУ в 2015-2017 гг. Романа Насирова или и.о. главы ГФСУ в 2017-2018 гг. Мирослава Продана, которых обвиняли в хищениях. Почему так происходит?

— В первую очередь это должности коррупционные. То есть если глава таможни — уже отставной — говорит, что 80% поступлений от таможни идет мимо бюджета, то есть разворовываются самими же таможнями, значит, абсолютно понятно, что это уже просто даже не государственная служба, а воровской притон.

И, соответственно, люди, которые там назначаются, этими деньгами делятся и с вышестоящими, и с теми, кто их туда назначил, и решают массу других вопросов по вывозу с Украины продукции, которая идет на мировой рынок тоже беспошлинно или со сниженными пошлинами. Буквально по контрабанде.

- То есть дело и в самих должностях, и в специальной кадровой политике?

Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

То есть это проблема существующей на Украине системы. Не должностей, не конкретных людей, а системы, которая этих людей отбирает и именно такое звучание придает этим должностям.

- Как вы считаете, если вина Верланова и Нефедова будет доказана, окажутся ли они на скамье подсудимых?

— Очень сильно сомневаюсь, что, во-первых, будет доказано что-то, во-вторых, что они где-то окажутся. Потому что если доказывать вину конкретного руководителя, то надо вскрывать схемы. А схемы работают постоянно вне зависимости от руководителей.

И никому это вскрытие по большому счету не надо, потому что приходит следующий, и, даже если он работает на другую группу, схемы остаются теми же самыми.