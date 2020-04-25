Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что было бы неправильно растерять накопленный опыт совместной работы Москвы и Вашингтона в ядерной сфере

23 апреля Министерство энергетики США представило доклад, в котором признало, что Штаты утратили лидерство в ядерной энергетике и, более того, очень отстали от Москвы и Пекина. Чтобы укрепить позиции США в отрасли, ведомство, в частности, предложило ограничить импорт американскими компаниями ядерного топлива из России и Китая. Лидерство упущено: США придумали, как потеснить Россию и Китай с мирового рынка атомной энергетики © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Мы исходим из того, что интересам Москвы и Вашингтона, интересам наших стран отвечало бы продолжение тесного взаимодействия по всем вопросам, связанным с надёжным функционированием атомно-энергетического комплекса. За десятилетия сотрудничества наработан большой опыт, который было бы неправильно растерять, поставить под вопрос в силу тех или иных конъюнктурных обстоятельств», — сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что в последнее время пересмотр подходов со стороны США коснулся только энергетического сотрудничества с Россией. По его словам, начинают задавать вопросы по всему спектру тем, по которым двусторонние отношения в течение многих лет служили примером взаимовыгодного сотрудничества, а это свидетельствует о том, что происходит определённая переоценка подходов.

«Это, на наш взгляд, непродуктивный путь. Необходим диалог, а не стремление навязывать кому бы то ни было собственные односторонние решения или модели поведения. Тем более не следует всё подводить под «зонтик» геополитического соперничества с кем бы то ни было в мире. К сожалению, такого рода лозунгами ответственные лица в Вашингтоне в последние годы чрезмерно увлечены», — заявил Рябков.

Ранее доклад Министерства энергетики США прокомментировал и официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он назвал несоответствующим действительности утверждение, что Россия и Китай в своём сотрудничестве в области ядерной энергетики не могут, как США, придерживаться высоких стандартов нераспространения ядерного оружия, более того, делают снижение стандартов инструментом для сбыта товара. Дипломат подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против подобной ошибочной политизации сотрудничества в сфере ядерной энергетики и ни в коей мере не приемлет вымышленные обвинения в свою сторону, указанные в документе американского ведомства.