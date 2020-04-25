«Да. Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице… Заразился от водителя… Водителя положили уже неделю назад, а у меня проявилось в понедельник (20 апреля. — Ред.), лечусь», — сказал Калашников, отвечая на вопрос, действительно ли у него была обнаружена двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.
Депутат от КПРФ уточнил, что анализ на коронавирус у него был отрицательным, а выявить заболевание удалось только с помощью компьютерной томографии.
По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 681 из которых стали летальными. При этом 6250 человек выздоровели.