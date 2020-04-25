Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Сейчас депутат находится в больнице, передает РИА Новости 25 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Калашников, отвечая на вопрос, действительно ли у него была обнаружена двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Депутат от КПРФ уточнил, что анализ на коронавирус у него был отрицательным, а выявить заболевание удалось только с помощью компьютерной томографии.

По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 681 из которых стали летальными. При этом 6250 человек выздоровели.