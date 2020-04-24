Популярная российская певица украинского происхождения, которой запрещен въезд на родину, Наташа Королева на днях поделилась в своем Instagram новой песней "Давай гуляй", посвященной украинкам, чем спровоцировала оживленную дискуссию в соцсетях

Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пост с премьерой песни вызвал неоднозначную реакцию подписчиков звезды.

«Приятно, что про свою родину и украинский народ Наташа помнит», «Шикарно! С премьерой нас всех», «Точно, давай гуляй, народ, как рванина, без денег, без работы, без будущего», «Так если любите Украину, может, там и жить надо», — высказались они в комментариях.