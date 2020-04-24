Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности
Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности
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«Эту песню я посвящаю всем моим землячкам! Ярким, талантливым, жизнерадостным украиночкам!…В этот сложный период самоизоляции всем терпения и позитива!!! Скоро будем гулять и зажигать! Держимся!!!» — написала Королева. 

Пост с премьерой песни вызвал неоднозначную реакцию подписчиков звезды.

«Приятно, что про свою родину и украинский народ Наташа помнит», «Шикарно! С премьерой нас всех», «Точно, давай гуляй, народ, как рванина, без денег, без работы, без будущего», «Так если любите Украину, может, там и жить надо», — высказались они в комментариях.    

 

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Эту песню я посвящаю всем моим землячкам!!! Яскравим, талановитим,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше!!! @allakrutaya @reginatodorenko @kamenskux @podkopayeva_official @lobodaofficial @inamikhaylova @russya_music @bilyk_iryna @yulianna_prague @svetik_morozova @maya_serikova @maruvofficial @marinochkanarinskaya @lolitamilyavskaya @avarum @olllyvento @polyakovamusic @ludaporyvai @miraduma @tatianamelnikofficial @nastyavinik @tpovaliyofficial В этот сложный период самоизоляции всем терпения и позитива!!! Скоро будем гулять и зажигать!!! Держимся!!! #давайгуляй #наташакоролева #хит #весна #карантин #сижудома #любовь

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 22 Апр 2020 в 6:11 PDT

 