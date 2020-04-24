Юристы, представляющие правительство США на судебном процессе относительно выдачи основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Штаты, выразили согласие перенести оставшуюся часть слушаний, передает РИА Новости 24 апреля

27 апреля адвокаты Ассанжа попросят судью Ванессу Барайтзер о переносе слушаний на более поздний срок. Пока что их начало назначено на 18 мая.

«Адвокаты, представляющие интересы правительства США на суде по экстрадиции Ассанжа, согласны с тем, что оставшаяся часть слушаний должна быть перенесена», — сказано в сообщении.

Журналистика как преступление. За что США и Великобритания преследуют Ассанжа © предоставлено автором

Слушания об его экстрадиции идут со 2 мая 2019 года. В случае выдачи Штатам Ассанж может провести за решеткой ближайшие 175 лет.