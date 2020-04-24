27 апреля адвокаты Ассанжа попросят судью Ванессу Барайтзер о переносе слушаний на более поздний срок. Пока что их начало назначено на 18 мая.
«Адвокаты, представляющие интересы правительства США на суде по экстрадиции Ассанжа, согласны с тем, что оставшаяся часть слушаний должна быть перенесена», — сказано в сообщении.
Ассанж был задержан примерно год назад, 11 апреля 2019 года, по запросу США, которые предъявили Ассанжу обвинения о нарушениях закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Слушания об его экстрадиции идут со 2 мая 2019 года. В случае выдачи Штатам Ассанж может провести за решеткой ближайшие 175 лет.