Пожары ни при чем. Депутат Рады бьет тревогу из-за грязного воздуха в Киеве

«Киевские экологи и активисты Elena Fateeva и Hajdukov Viktor говорят, что открывать окна ночью киевлянам не стоит из-за другого источника — Дарницкой ТЭЦ. Она единственная в столице работает на угле. И что интересно — сжигание угля Дарницкой ТЭЦ осуществляется для выработки электроэнергии, которая в основном распределяется по всей Украине. То есть киевляне вдыхают 100% выбросов и болеют, а электроэнергию жгут где-либо», — утверждает Ткаченко.
По его словам, каждые сутки Дарницкая ТЭЦ генерирует около 300 тонн вредных отходов, из которых в воздух, землю и воду Киева попадают: алюминий, барий, бериллий, мышьяк, медь, никель, ртуть, свинец, бор, кадмий, медь, железо и цинк. Также депутат утверждает, что вследствие загрязнения среды этими отходами растет распространение болезней органов дыхания, нервной системы, кожи, а также онкологических заболеваний, что недопустимо во время эпидемии коронавируса.
Ткаченко отметил, что подготовил депутатский запрос.