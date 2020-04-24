Пожары ни при чем. Депутат Рады бьет тревогу из-за грязного воздуха в Киеве

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что киевлянам не стоит ночью открывать окна, поскольку вредные вещества в воздухе сконцентрированы не из-за пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области, а из-за работающей на угле киевской ТЭЦ. Об этом 24 апреля он написал в Facebook, однако затем удалил свой пост

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