Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что хотел бы, чтобы экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили назначили вице-премьером, но в таком случае, по его мнению, Саакашвили должны обеспечить моральной поддержкой и защитить от грязи. Об этом 24 апреля он рассказал в интервью «24 каналу»

Кравчук заявил, что Саакашвили «горячий и эмоциональный» и сегодня Украине нужны такие эмоциональные люди, которые не склонны долго рассуждать. «Украине нужны деньги»: Ищенко объяснил, зачем Зеленский позвал Саакашвили в Кабмин © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Есть только одна вещь — если президента Саакашвили назначить вице-премьером, я убежден, что начнутся дебаты вокруг его кандидатуры. Все будут искать черную кошку в темной комнате, вспоминать все плюсы и минусы… Поэтому я хочу попросить президента Зеленского и премьер-министра [Дениса Шмыгаля], и Верховную Раду: если они назначат Саакашвили, а я хотел бы этого, то ему надо помочь и защитить его от грязи», — сказал он.

Также Кравчук заявил, что если Саакашвили будет допускать ошибки, то его нужно критиковать.