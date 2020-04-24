Кравчук заявил, что Саакашвили «горячий и эмоциональный» и сегодня Украине нужны такие эмоциональные люди, которые не склонны долго рассуждать.
«Есть только одна вещь — если президента Саакашвили назначить вице-премьером, я убежден, что начнутся дебаты вокруг его кандидатуры. Все будут искать черную кошку в темной комнате, вспоминать все плюсы и минусы… Поэтому я хочу попросить президента Зеленского и премьер-министра [Дениса Шмыгаля], и Верховную Раду: если они назначат Саакашвили, а я хотел бы этого, то ему надо помочь и защитить его от грязи», — сказал он.
Также Кравчук заявил, что если Саакашвили будет допускать ошибки, то его нужно критиковать.