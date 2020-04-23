По его словам, в конце марта в Хмельницкой области владелец магазина, торгующего средствами личной гигиены, повредил руку журналистке телеканала NEWSONE Татьяне Сивоконь.
«А все потому, что она поинтересовалась, можно ли там приобрести медицинские маски. Мужчина начал заламывать корреспонденту руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать пакет с масками. При этом повредил и микрофон. Вследствие травмы журналистка вынуждена была обратиться в больницу, где ей наложили гипс», — написал он.
Еще один случай произошел 17 апреля в Самборе Львовской области, где охранник большого супермаркета грубо толкал журналиста одного из телеканалов, чтобы помешать съемке соблюдения в магазине карантинных требований и противоэпидемических правил.
Томиленко отмечает, что в условиях эпидемии журналисты рискуют здоровьем и жизнью, чтобы предоставлять аудитории достоверную и объективную информацию. Впрочем, уровень физической агрессии к ним очень высокий.