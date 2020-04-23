На Украине журналистов выталкивает охрана из торговых залов за то, что они ведут съемку. Об этом 23 апреля сообщил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook

По его словам, в конце марта в Хмельницкой области владелец магазина, торгующего средствами личной гигиены, повредил руку журналистке телеканала NEWSONE Татьяне Сивоконь. Украинская оппозиция осудила нападение на журналистов на суде по делу Шеремета © vybor.ua

«А все потому, что она поинтересовалась, можно ли там приобрести медицинские маски. Мужчина начал заламывать корреспонденту руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать пакет с масками. При этом повредил и микрофон. Вследствие травмы журналистка вынуждена была обратиться в больницу, где ей наложили гипс», — написал он.

Еще один случай произошел 17 апреля в Самборе Львовской области, где охранник большого супермаркета грубо толкал журналиста одного из телеканалов, чтобы помешать съемке соблюдения в магазине карантинных требований и противоэпидемических правил.

Томиленко отмечает, что в условиях эпидемии журналисты рискуют здоровьем и жизнью, чтобы предоставлять аудитории достоверную и объективную информацию. Впрочем, уровень физической агрессии к ним очень высокий.