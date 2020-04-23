Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в случае назначения на пост украинского вице-премьера неизбежно войдет в конфликт с президентом Владимиром Зеленским и будет уволен, после чего перейдет в оппозицию, рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Сихарулидзе рассказал, что еще тогда, когда пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили на пост губернатора Одесской области, он предсказывал конфликт двух президентов.

«Я считал, что это неизбежно, и сейчас считаю, что Украина, к сожалению, совершила еще одну ошибку… Он обязательно войдет в конфликт с Зеленским и теми, кто за ним стоит, и все закончится так, как в Одесской области — его просто сместят», — сказал эксперт.

Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Этот человек — революционер, он не реформатор, он привык быть на первых ролях. Он в Грузии был не просто президентом, у него была сверхпрезидентская власть, он был, по сути, в нашей стране императором», — констатировал Сихарулидзе.

Он считает, что на Украине так и не осознали этого и не поняли, что с Саакашвили нет смысла строить государство.