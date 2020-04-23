Сихарулидзе рассказал, что еще тогда, когда пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили на пост губернатора Одесской области, он предсказывал конфликт двух президентов.
«Я считал, что это неизбежно, и сейчас считаю, что Украина, к сожалению, совершила еще одну ошибку… Он обязательно войдет в конфликт с Зеленским и теми, кто за ним стоит, и все закончится так, как в Одесской области — его просто сместят», — сказал эксперт.
По его мнению, такое развитие событий неизбежно, так как «Саакашвили — это не человек второго плана».
«Этот человек — революционер, он не реформатор, он привык быть на первых ролях. Он в Грузии был не просто президентом, у него была сверхпрезидентская власть, он был, по сути, в нашей стране императором», — констатировал Сихарулидзе.
Он считает, что на Украине так и не осознали этого и не поняли, что с Саакашвили нет смысла строить государство.