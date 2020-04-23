«Править тюрьмами должны не воры в законе, а руководители "джамаатов"», пояснил Серенко цели ИГИЛ*. Эту угрозу не стоит недооценивать, считает он.
«Лет пять назад я общался с некоторыми силовиками в Киргизии, которые занимались проблемой формирования тюремных джамаатов радикалов. Так вот они говорили, что если, например, в камеру к 20 заключенным, осужденным по обычным уголовным статьям, посадить одного джихадиста, то через два-три месяца 70-80% этих людей станут радикальными исламистами и его сторонниками», — рассказал эксперт.
Он отметил, что на постсоветском пространстве число обитателей тюрем, людей находящихся в вынужденной жесткой изоляции, очень велико, и работа для джихадистов с этим контингентом является одним из приоритетов.
В тюрьмах также собираются готовить восстания с целью освобождения «страдающих в неволе мусульман», сообщил Серенко.