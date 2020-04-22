Бронзовая композиция «Чайка», посвященная писателю Антону Павловичу Чехову, установлена в Донецке на берегу реки Кальмиус 22 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру

«300-килограммовое произведение донецкого художника Рамиля Акмаева надежно закреплено в живописном месте. Бронзовый Чехов умиротворенно взирает через пенсне на водную гладь. Еще одна достопримечательность Донецка! К слову, произошло это прекрасное действо на седьмом году войны», — говорится в публикации.

В сторону условности и вирусы. В Донецке состоялся традиционный пасхальный турнир «Яйцебой-2020» © Евгений Лавриненко, "Гильдия купцов Донбасса"

За пять лет вооруженного конфликта на Донбассе было убито 3330 мирных жителей, сообщила ранее Организация Объединенных Наций.

Согласно опубликованным данным, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи.