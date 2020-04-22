«300-килограммовое произведение донецкого художника Рамиля Акмаева надежно закреплено в живописном месте. Бронзовый Чехов умиротворенно взирает через пенсне на водную гладь. Еще одна достопримечательность Донецка! К слову, произошло это прекрасное действо на седьмом году войны», — говорится в публикации.
Киевские власти в апреле 2014-го развязали гражданскую войну против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.
За пять лет вооруженного конфликта на Донбассе было убито 3330 мирных жителей, сообщила ранее Организация Объединенных Наций.
Согласно опубликованным данным, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи.